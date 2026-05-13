El gobierno de Trump dijo el miércoles que está ampliando su amplia iniciativa de lucha contra el fraude en los programas federales de salud con una congelación nacional de seis meses en cualquier nueva inscripción de Medicare por hospicio y agencias de salud en el hogar.

La moratoria impedirá temporalmente que todos los nuevos proveedores de estas categorías se inscriban para recibir reembolsos de Medicare, el programa federal de seguros para personas mayores de todo el país, según informaron los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid en un comunicado de prensa.

“Hemos visto fraude sistémico y profundamente preocupante en el espacio de hospicio y salud en el hogar, con malos actores explotando algunos de nuestros pacientes más vulnerables de Medicare y robando dinero de los contribuyentes estadounidenses”, dijo el administrador de CMS Dr. Mehmet Oz en un comunicado. “Hoy estamos cerrando la puerta al fraude-evitando que nuevos malos actores entren en Medicare mientras identificamos agresivamente, investigamos y eliminamos a los que ya los están explotando.”

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La medida está relacionada con los esfuerzos del grupo de trabajo antifraude del vicepresidente JD Vance, creado por el presidente republicano Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra el posible uso indebido de fondos públicos. Se produce en un momento en el que personas de todo Estados Unidos han expresado su preocupación por el aumento de los costes sanitarios y las barreras de acceso, a veces derivadas de las propias medidas del Gobierno federal. Por ejemplo, se espera que los nuevos requisitos de trabajo en Medicaid pongan a prueba a los hospitales de todo el país y provoquen que millones de afiliados pierdan su cobertura sanitaria.

Se han perseguido varios presuntos fraudes en las categorías de cuidados paliativos y atención sanitaria a domicilio, y los Estados han reconocido que se trata de una preocupación legítima. Pero algunos se han opuesto a las tácticas agresivas de la administración y han expresado su preocupación por el hecho de que los esfuerzos de captura podrían castigar innecesariamente a los proveedores respetuosos de la ley que están tratando de servir a los pacientes.

La administración sostiene que esta congelación y otras medidas que está adoptando ayudarán a prevenir posibles fraudes en Medicaid y Medicare y a preservar la financiación y los recursos para las personas más necesitadas. En virtud de la pausa de seis meses, los actuales proveedores de cuidados paliativos y atención sanitaria a domicilio seguirán funcionando como de costumbre. Sin embargo, los CMS afirman que “intensificarán las investigaciones específicas, desplegarán análisis de datos avanzados y acelerarán la eliminación” de los proveedores de esta categoría sospechosos de actividades fraudulentas.

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Según Tricia Neumann, vicepresidenta senior y directora ejecutiva del programa sobre política de Medicare de la organización sin ánimo de lucro KFF, dedicada a la investigación sanitaria, una congelación de este tipo no carece de precedentes. Dijo que la administración demócrata del presidente Bill Clinton también impuso una moratoria temporal a las agencias de salud en el hogar.

“Una breve moratoria da tiempo a la administración para tomar medidas enérgicas contra el verdadero fraude y evitar que aparezcan nuevas entidades fraudulentas”, dijo.

En los últimos meses, los CMS han suspendido los pagos a cientos de agencias de cuidados paliativos y domiciliarios de Los Ángeles por presunto fraude y han emitido otra moratoria de seis meses para los proveedores de equipos médicos duraderos, prótesis, órtesis y otros determinados suministros de Medicare.

La administración también se ha dirigido a al menos cinco estados con investigaciones sobre posibles fraudes en la atención sanitaria y detuvo unos 243 millones de dólares en pagos de Medicaid a uno de ellos, Minnesota, por preocupaciones de fraude. El mes pasado, Oz anunció que los CMS aumentarían la supervisión exigiendo a los 50 estados que comunicaran cómo planeaban revalidar a algunos de sus proveedores de Medicaid.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.