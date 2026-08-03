WASHINGTON — El Gobierno del presidente Donald Trump tiene previsto llevar a cabo una reforma radical del programa Head Start que socavaría sus estándares de calidad y alteraría los pilares fundamentales de este programa de educación infantil dirigido a niños en situación de pobreza, según han afirmado dos personas al tanto de las deliberaciones.

Head Start, creado en la década de 1960 para ayudar a combatir la pobreza, ha sido considerado durante mucho tiempo por los expertos como un programa de referencia en el ámbito del aprendizaje temprano. Su normativa, que supera las 100 páginas, establece los requisitos en aspectos que van desde la proporción entre niños y profesores y los reconocimientos médicos de los niños hasta la participación de las familias.

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El Gobierno republicano sustituiría esas normas por unas doce páginas de disposiciones, dejando la mayor parte de los detalles en manos de la legislación estatal y local, según afirmaron personas familiarizadas con las deliberaciones, que hablaron bajo condición de anonimato para comentar información que aún no era pública y por temor a represalias.

El borrador de la normativa exigiría más documentación a los padres sin hogar o desempleados, según han informado a The Associated Press personas familiarizadas con las deliberaciones. Una versión inicial de la propuesta también habría prohibido a los padres que se encuentran en Estados Unidos de forma irregular matricular a sus hijos, incluso si estos son ciudadanos estadounidenses. No está claro si esas disposiciones se incluirán en el borrador definitivo.

Las normas de Head Start se centran en la pobreza, según los expertos

Head Start atiende a más de medio millón de bebés, niños pequeños y niños en edad preescolar de familias con bajos ingresos en todo el país. A las familias que cumplen los requisitos, les ofrece educación preescolar gratuita y pruebas de detección para identificar retrasos en el desarrollo. Además, ofrece apoyo a las familias.

Los cambios en el programa Head Start supondrían una victoria para los conservadores, que han abogado por su eliminación total. La Administración Trump también intensificaría sus esfuerzos por eliminar las normativas que considera onerosas o innecesarias.

Si los cambios entran en vigor, podrían dejar a Head Start irreconocible, afirmó Khari Garvin, quien dirigió la Oficina de Head Start durante el mandato del presidente Joe Biden, del Partido Demócrata.

«Nos quedaríamos con lo que queda de Head Start», afirmó Garvin. «Puede que haya un programa que se llame Head Start, pero, en esencia, ya no lo será».

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La propuesta aún tiene un largo camino por recorrer

Las normas propuestas se dieron a conocer inicialmente en The Bulwark. La Casa Blanca, la Oficina de Gestión y Presupuesto y el Departamento de Salud y Servicios Humanos —que supervisa el programa Head Start— no respondieron a las preguntas sobre los cambios.

Tommy Sheridan, subdirector de la Asociación Nacional de Head Start, afirmó que la organización aún no ha tenido acceso a las normas propuestas. No obstante, señaló que la posibilidad de una reforma a gran escala ha puesto a la organización en vilo.

«Estamos muy preocupados», dijo Sheridan. «Cuando se haga público... estaremos preparados para defendernos donde sea necesario».

No obstante, subrayó que es posible que los centros de Head Start no se vean afectados hasta dentro de varios meses, si es que las normas llegan a entrar en vigor. Una vez que se haga pública la propuesta, la legislación federal exige que la Administración conceda al menos un mes para que la ciudadanía pueda expresar su opinión al respecto. Posteriormente, una vez aprobadas, es posible que las normas tarden más tiempo en entrar en vigor. También existe la posibilidad de que se presente una demanda para frenar su aplicación.

La normativa vigente regula los reconocimientos dentales y la proporción entre personal y alumnos

El programa Head Start se creó en el marco de la «Guerra contra la pobreza» del presidente Lyndon B. Johnson y tiene como objetivo abordar los innumerables retos a los que se enfrentan los hogares con bajos ingresos. Atiende tanto a niños como a adultos, orientando a los padres para que alcancen sus objetivos, poniéndolos en contacto con los servicios pertinentes e incluso ayudándoles a encontrar empleo.

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Los responsables del programa Head Start, entre los que se incluyen distritos escolares y organizaciones sin ánimo de lucro, están obligados a realizar revisiones médicas, dentales y oftalmológicas a los niños, así como a vigilar si presentan retrasos en el desarrollo. Asimismo, existe un marco curricular y está prohibido el maltrato físico y emocional a los niños.

Muchas de las características que diferencian a Head Start de los centros de educación infantil convencionales se detallan en 122 páginas de normas de rendimiento. La propuesta de la Administración Trump descartaría la mayor parte de esa normativa y la sustituiría por una versión mucho más breve que elimina o flexibiliza muchos requisitos, según afirmaron personas familiarizadas con la propuesta. Sin embargo, la propuesta también prevé algunas nuevas regulaciones, como la exigencia de que toda la enseñanza se imparta en inglés.

Se eliminarían los requisitos relativos a la proporción entre personal y alumnos y a las normas de seguridad. En su lugar, se indicaría a los responsables que cumplan la legislación local y estatal, que suele ser mucho más permisiva. Además, según estas personas, la nueva propuesta tampoco dice nada sobre las suspensiones y expulsiones, lo que facilitaría que los programas expulsaran a los niños con discapacidad que resultan difíciles de educar.

El programa Head Start está en peligro

Head Start, que ha contado con un sólido apoyo bipartidista durante décadas, se ha enfrentado a varias amenazas desde que Trump asumió el cargo el año pasado. El «Proyecto 2025», un plan de políticas conservador elaborado por el funcionario que ahora es el responsable de presupuesto de Trump, abogaba por que el Gobierno federal eliminara el programa por completo. El año pasado, en un anteproyecto de presupuesto, el Gobierno propuso precisamente eso, afirmando: «El Gobierno federal no debería dedicarse a imponer planes de estudios, ubicaciones ni estándares de rendimiento para ningún tipo de educación». Tras la indignación pública, el secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy Jr., cuyo departamento supervisa Head Start, aseguró al Congreso que la financiación del programa estaba a salvo.

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La financiación del programa se interrumpió poco después de que Trump asumiera el cargo, lo que obligó a algunos programas a cerrar temporalmente. Se interrumpió de nuevo tras el cierre del Gobierno en octubre, lo que provocó que algunos centros cerraran sus puertas durante un breve periodo de tiempo.

A principios de este año, los responsables de la administración Trump también derogaron una norma de la era Biden que exigía aumentos salariales y mayores prestaciones para los empleados de Head Start. Cuando la norma entró en vigor en 2024, los profesores de Head Start —la mayoría de los cuales tienen una licenciatura— ganaban de media menos de 40,000 dólares al año.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.