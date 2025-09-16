El ADN extraído de un rifle, así como de varios otros objetos, encontrado cerca de donde el presidente Donald Trump jugaba al golf en el sur de Florida el año pasado, coincide con el de un hombre acusado de intentar asesinarlo ese día, testificó un analista del FBI el martes.

El martes fue el cuarto día de testimonios en el juicio de Ryan Routh, quien, según la fiscalía, pasó semanas conspirando para asesinar a Trump antes de apuntar con un rifle a través de los arbustos mientras Trump jugaba al golf el 15 de septiembre de 2024 en su club de campo de West Palm Beach.

Routh se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato de un importante candidato presidencial, agresión a un agente federal y varias infracciones relacionadas con armas de fuego.

La jueza federal de distrito Aileen Cannon había bloqueado inicialmente más de tres semanas para el juicio en el tribunal federal de Fort Pierce. Sin embargo, la fiscalía ha dicho que deberían poder concluir su caso el jueves, y los testigos de Routh han sido citados para comparecer el viernes. La fiscalía continuó citando a peritos el martes, según medios locales. Un experto en balística testificó sobre dos placas metálicas encontradas en la valla del campo de golf, que habrían sido casi imposibles de penetrar con munición de pistola. Los investigadores creen que Routh planeaba usar las placas como cobertura.

Un analista testificó que Routh podría haber contribuido al ADN de más de dos docenas de objetos recogidos en la escena del crimen, incluyendo un rifle SKS. Otro experto describió cómo las cuentas de Google y Facebook de Routh estaban conectadas a varios teléfonos recuperados de su camioneta y contenían datos de ubicación que rastreaban sus movimientos durante las semanas previas al intento de ataque.

Routh ha indicado que planea llamar a un perito en armas de fuego, así como a varios testigos de carácter. No ha dicho si planea declarar él mismo.

Al relatar el incidente en el Trump International Golf Club, un agente del Servicio Secreto testificó la semana pasada que vio a Routh antes de que Trump apareciera. Routh apuntó con su rifle al agente, quien abrió fuego, lo que provocó que Routh soltara el arma y huyera sin disparar. Las fuerzas del orden recibieron ayuda de un testigo que declaró haber visto a una persona huir de la zona tras oír disparos. El testigo fue trasladado en helicóptero a una autopista cercana, donde arrestaron a Routh, y los testigos afirmaron que confirmó que era la persona que había visto.

Apenas nueve semanas antes, Trump había sobrevivido a un atentado contra su vida durante la campaña en Pensilvania. El pistolero disparó ocho tiros, uno de los cuales rozó la oreja de Trump, antes de ser abatido mortalmente por un francotirador del Servicio Secreto.