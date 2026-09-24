La fiscalía ha desistido de su intención de solicitar la pena de muerte en el próximo nuevo juicio contra un hombre de Utah que pasó décadas en el corredor de la muerte por un asesinato cometido en 1985, en el que las pruebas de ADN analizadas recientemente no coincidían con él.

Douglas Stewart Carter, de 71 años, fue condenado a muerte en 1985 después de que un jurado lo declarara culpable del asesinato de Eva Olesen, tía de un antiguo jefe de policía de Provo. El año pasado, el Tribunal Supremo del estado ordenó que se celebrara un nuevo juicio, alegando conducta indebida por parte de los investigadores. Carter sigue detenido y mantiene su inocencia.

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No había pruebas materiales que lo vincularan con la escena del crimen, pero el jurado declaró culpable a Carter, un hombre negro, basándose en una confesión firmada y en el testimonio de dos testigos que afirmaron que se había jactado de haber matado a Olesen, que era blanco.

El abogado de Carter, Neal Hamilton, instó el jueves a la fiscalía a desestimar los cargos y solicitó una vista para fijar la fianza. Hamilton afirmó que espera que su cliente sea puesto en libertad en espera de un juicio de ocho semanas que está previsto que comience el próximo mes de julio.

«No es momento de intentar salvar las apariencias y seguir adelante con un proceso judicial viciado», afirmó Hamilton. «Saben que no tienen fundamentos para el caso. La obligación moral es desestimarlo».

El fiscal del condado de Utah, Jeffrey Gray, afirmó en un escrito judicial presentado el miércoles que el Estado retiraba la notificación previa en la que manifestaba su intención de solicitar la pena de muerte. Señaló que los resultados de un análisis de ADN recibidos el martes descartaban a Carter como posible autor de la sangre encontrada en el pomo de una puerta y del material hallado en el mango del cuchillo utilizado para apuñalar a Olesen, quien también recibió un disparo.

Gray afirmó que el Estado tenía previsto reconsiderar su decisión de seguir adelante con el caso. Sin embargo, el fiscal añadió que las nuevas pruebas «no exoneran necesariamente a Carter del asesinato». Gray señaló que nunca se encontró la pistola utilizada para disparar a Olesen y que Carter había confesado.

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Carter alegó que su confesión firmada se había obtenido bajo coacción. Los dos testigos a los que, según se afirma, les había presumido —una pareja que vivía en EE. EE. UU. sin permiso de residencia— declararon años más tarde que la policía y la fiscalía les habían ofrecido pagarles el alquiler, les habían enseñado a mentir ante el tribunal y les habían amenazado a ellos y a su hijo con la deportación si no implicaban a Carter.

Sus abogados defensores también afirman que varios testigos vieron a un hombre blanco huyendo del lugar de los hechos y que un investigador ocultó pruebas que apuntaban a otros sospechosos, entre ellos el marido de la víctima, Orla Olesen. Alegaban que los fiscales estaban a punto de presentar cargos contra el marido, pero que un teniente de la policía de Provo les pidió que no lo hicieran, para poder seguir investigando. Según el documento, Carter fue identificado como sospechoso poco después.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.