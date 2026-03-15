Lo que inicialmente se investigó como un posible suicidio terminó siendo un asesinato cometido por un adolescente de 14 años, quien disparó a su madre durante una pelea relacionada con una tableta electrónica en hechos ocurridos en su residencia en el estado de Wyoming.

Según la investigación publicada por el diario Wyoming Tribune Eagle, el menor confesó a las autoridades que había robado la tableta de un conocido. Su madre, Theresa McIntosh, de 41 años, se enteró del hecho y comenzó una discusión en la que lo calificó de “ladrón”, lo que generó gran molestia en el adolescente.

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Tras la discusión inicial, McIntosh le pidió a su hijo que terminara su tarea mientras ella resolvía un rompecabezas. Durante estas actividades, una nueva pelea surgió por la tableta, esta vez centrada en la contraseña, que el menor había descifrado y tenía estaba escrita en una libreta. La madre le exigió que el entregara también la libreta, pero el adolescente la cogió y tiró dentro de su habitación. Cuando la madre se inclinó para tomar la libreta, el adolescente le disparó en la cabeza.

El padre del adolescente, que presuntamente se encontraba en el sótano jugando videojuegos con auriculares de cancelación de ruido, relató que aproximadamente una hora después subió al piso principal y encontró el cuerpo de su esposa con una herida de bala. Inicialmente, su hijo le dijo que su madre se había disparado.

Tras las sospechas de la Policía mientras investigaba la escena, el menor confesó los hechos, y también admitió que había pensado en matar a su madre en varias ocasiones.

“Sería mucho más fácil aceptar que ella se quitó la vida que pensar que mi hijo la mató”, dijo el padre, según documentos judiciales citados por The New York post.

Ahora, el adolescente enfrentará cargos de asesinato en primer grado y será juzgado como adulto.