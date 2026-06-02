Un adolescente de 15 años fue hallado muerto con heridas de bala cerca de su vecindario en Texas, luego de que presuntamente saliera de su casa para reunirse con una persona con la que había estado en contacto a través de las redes sociales.

Según información suministrada por las autoridades a la cadena ABC, fue una mujer que regresaba a su residencia junto a su familia alrededor de las 11:30 p.m. del pasado sábado quien encontró el cuerpo del menor cerca de la casa de un vecino. El adolescente fue identificado posteriormente como Khi Broussard.

La Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery informó que los investigadores han identificado a una persona de interés en el caso, aunque no revelaron su identidad. De acuerdo con la pesquisa, este habría mantenido múltiples comunicaciones con el adolescente mediante redes sociales y ambos habían acordado encontrarse el mismo día en que ocurrió el crimen.

Por el momento, la investigación continúa activa y las autoridades siguen recopilando evidencia para identificar y localizar al responsable. Hasta ahora, no se han realizado arrestos relacionados con el caso.