Los visitantes de un parque temático en Texas vivieron una experiencia única en sus vidas cuando tuvieron que ser evacuados de una montaña rusa, tras quedar varados a 245 pies de altura, según reseñó People.

El evento ocurrió el sábado en el parque Six Flags Over Texas, de la ciudad de Arlington. Un corte de energía paralizó las atracciones del parque, provocando que los usuarios de la montaña rusa Titán quedaran varados a medio recorrido. Los visitantes tuvieron que desalojar la enorme atracción utilizando las escaleras laterales.

Videos en redes sociales muestran el momento de desalojo.

Six Flags in Arlington, Texas turned into a real-life video game glitch a few days ago...



Power died → coasters froze mid-air → riders had to walk down the tracks like it’s an apocalypse hike.



Honestly that descent looks scarier than the ride itself pic.twitter.com/fsn3h4P3Cw — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 19, 2026

En un comunicado enviado a la revista People, portavoces del parque explicaron que el corte de energía se debió a que “un equipo de construcción externo entró en contacto con una línea eléctrica subterránea”. El parque añade que todos los visitantes fueron evacuados de las atracciones de forma segura y que además, recibieron entradas gratuitas para una futura ocasión.

“Se necesitaron aproximadamente dos horas para restablecer completamente las operaciones, y muchas atracciones reabrieron hasta el cierre programado a las 9 p. m. [hora local]”.

Según Six Flags, el domingo se retomaron las operaciones según lo programado. A partir del 21 de mayo, el parque operará diariamente, de cara a su aniversario número 65.