Un tiroteo entre dos personas terminó con la muerte de una adolescente de 16 años que era una transeúnte inocente durante el evento Manassas First Friday, en Virginia.

Según información ofrecida por el agente Keen a WUSA, los detectives creen que dos personas intercambiaron disparos cerca de las vías del tren en Old Town Manassas antes de abandonar el área el viernes por la noche. La Policía indicó que la adolescente, cuyo nombre no ha sido divulgado, fue alcanzada durante el intercambio mientras pasaba por la zona.

Un día después de los hechos, el sábado, las autoridades identificaron a Tasheem Douglas, de 21 años, como el sospechoso. Los investigadores creen que Douglas efectuó el disparo que la mató.

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Douglas se encuentra bajo custodia en un hospital local. No se ofrecieron detalles sobre las heridas que este sufría ni su estado.

El joven enfrenta cargos por asesinato en segundo grado, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave y posesión de un arma de fuego por parte de una persona convicta por un delito grave. No se ofrecieron detalles sobre el caso por el que presuntamente fue convicto.

“Quiero expresar nuestra más sincera solidaridad a la familia que trágicamente perdió a su hija de 16 años anoche en un evento tan horrible. No puedo imaginar lo que significa pasar por esto como padre”, dijo Keen.

El tiroteo ocurrió durante First Friday, un evento mensual que reúne música en vivo, actividades y multitudes en el centro de Manassas. Las autoridades solicitaron a cualquier persona que haya presenciado el tiroteo o que tenga fotos o videos de la zona de Old Town Manassas que las entregue a los investigadores.