Un adolescente de 16 años enfrenta cargos como adulto por el presunto asesinato de una adolescente de 15 años y de su hermano de 9 años, en un crimen ocurrido dentro de una vivienda en Baltimore, Maryland.

Según la investigación preliminar de la Policía, Keith Maurice James Jr. mantenía algún tipo de relación sentimental con la víctima de 15 años, identificada como Giovanna “Gigi” Myrie. Las autoridades alegan que el pasado 7 de julio el joven llegó hasta la residencia de la menor y abrió fuego contra ella y su hermano menor, Steve Allen, de 9 años. Ambos murieron a causa de múltiples impactos de bala.

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Documentos judiciales del caso, citados por los medios Baltimore Sun y The New York Post, indican que varios días antes del doble asesinato, “Gigi” le había confesado a una amiga mediante mensajes de texto que James la había amenazado y le advirtió que “tendría que matarla” si “andaba con otros muchachos”.

“Keith dijo que si le soy infiel va a poner el arma dentro de mi. Ayúdame”, escribió la adolescente en el mensaje que citan los medios.

La investigación también establece que ambos adolescentes habrían compartido en la vivienda familiar, donde posteriormente ocurrieron los asesinatos.

Horas después del crimen, la madre de Myrie encontró a la adolescente y a su hermano menor sin vida dentro de la residencia. El jefe de la Policía del condado de Baltimore, Robert McCullough, indicó que Allen fue un “espectador inocente”.

Las autoridades aseguran que los datos del teléfono celular del sospechoso y las imágenes captadas por cámaras de seguridad cercanas a la vivienda lo ubican en la escena del crimen al momento de los hechos.

El adolescente fue arrestado el pasado viernes y enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado.