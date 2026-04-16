Miles Young, un adolescente de 15 años, creía que se encontraría con una chica de su edad para un encuentro íntimo. La cita, sin embargo, terminó de forma trágica con su asesinato.

Según la investigación de la Policía de Missouri, Young había pasado varios días intercambiando mensajes con una joven menor de edad a la que conocía. Ambos acordaron encontrarse en la madrugada del 12 de marzo, cuando ella condujo hasta una residencia donde él se encontraba para recogerlo.

“Le hizo creer que mantendrían relaciones sexuales”, lee el expediente del caso, que citan medios estadounidenses como CNN y Fox News.

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Sin embargo, nada era lo que parecía. Todo formaba parte de un presunto engaño planificado por la adolescente junto a Yefry Archaga y Praize King, ambos de 18 años. Los tres culpaban a Young por un asesinato ocurrido en 2025, un caso del que no se han ofrecido mayores detalles, por lo que acordaron actuar en su contra.

Luego de recoger a Miles, la joven condujo hacia el supuesto lugar donde se encontrarían. Sin embargo, en medio del trayecto, otro vehículo bloqueó la carretera. De él descendieron los presuntos responsables, Archaga y King. Miles, que estaba al teléfono con un amigo —hoy testigo en el caso—, intentó huir, pero, según la investigación, fue perseguido y alcanzado por disparos.

“Simplemente no quiero morir”, se alega que dijo el joven instantes antes de fallecer.

“Dado que el homicidio de Miles Young involucra múltiples causas penales pendientes, así como una investigación criminal en curso, no estoy en condiciones de ofrecer declaraciones ni detalles adicionales más allá de los que figuran en los documentos judiciales de acceso público”, escribió en un correo electrónico a CNN Joshua Harrel, fiscal adjunto jefe del condado de Greene.

Archaga y King fueron arrestados y enfrentan cargos de homicidio premeditado. Se desconoce si la adolescente que lo llevó al encuentro será acusada también en el caso.

“Dado que el homicidio de Miles Young involucra múltiples causas penales pendientes, así como una investigación criminal en curso, no estoy en condiciones de ofrecer declaraciones ni detalles adicionales”, dijo a CNN Joshua Harrel, fiscal adjunto en el caso.