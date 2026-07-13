Un agente federal de inmigración mató a tiros a un conductor en Maine el lunes, siendo esta la segunda vez en una semana que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. han recurrido al uso de la fuerza letal.

El senador Angus King, independiente por Maine, afirmó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le había informado de que el agente abrió fuego después de que el hombre intentara utilizar su vehículo como arma contra los agentes que lo perseguían para deportarlo en Biddeford, una ciudad costera de unos 23,000 habitantes situada aproximadamente a 15 millas (24 kilómetros) al suroeste de Portland.

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“Estaba en un vehículo —salió con el vehículo, y el término que utilizó el secretario fue que había “convertido el vehículo en un arma”— y recibió un disparo de un agente del ICE", afirmó King.

Corey Poulin, cuya familia regenta una lavandería automática cerca del lugar del tiroteo, declaró a The Associated Press que las cámaras de seguridad del local grabaron imágenes del coche del hombre entrando en el cruce tras producirse los disparos. Otras imágenes de la escena mostraban al coche dando vueltas en círculos y agujeros de bala en el parabrisas.

“Dos miembros del ICE corrieron hacia el cruce y otro miembro del ICE, que conducía un todoterreno Ford, se adentró en el cruce para impedir que el coche siguiera rodando”, explicó. “No lo sé con certeza, pero no creo que estuviera vivo cuando el coche empezó a rodar”.

Dijo que la Policía Estatal de Maine le había pedido que no hiciera públicas las imágenes.

“Los agentes no llevaban cámaras corporales”, afirmó King. El FBI está al frente de la investigación. La gobernadora Janet Mills, del Partido Demócrata, señaló que la policía estatal está colaborando con la Fiscalía General del Estado, la oficina del médico forense jefe y las autoridades federales para esclarecer lo sucedido.

“La cuestión es: ¿qué hizo con su vehículo?“, dijo King. ”¿Se sintieron amenazados los agentes? ¿Llegaron las amenazas a un nivel que justificara el uso de la fuerza letal?"

“De eso trata esta investigación y, por supuesto, tengo la intención de seguir de cerca el caso y hacer todo lo que esté en mi mano para garantizar que la investigación sea lo más transparente y exhaustiva posible”.

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El ICE y el Departamento de Seguridad Pública de Maine no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El hombre tenía 26 años y era de Colombia

El hombre que falleció era un colombiano de 26 años que tenía permiso para trabajar en EE. UU. y disponía de un número de la Seguridad Social, según un comunicado conjunto de las organizaciones Maine Immigrants’ Rights Coalition y Presente!

Tras el tiroteo, la familia del hombre se puso en contacto con la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes a través de una línea de atención telefónica, según Mufalo Chitam, director ejecutivo de la organización.

“Es una familia joven y él se iba a trabajar”, explicó Chitam a la AP.

La familia aún no está preparada para identificar al hombre ni para hablar públicamente sobre el tiroteo, añadió Chitam.

“Estamos de luto, estamos furiosos y no permitiremos que su muerte se trate como algo rutinario o inevitable”, afirmó Chitam. “¿Cuánto daño más deben soportar nuestras comunidades antes de que quienes tienen el poder de actuar reconozcan que esto ha ido demasiado lejos?"

Manifestantes se concentran

Decenas de manifestantes contrarios al ICE se reunieron en Biddeford pocas horas después del tiroteo.

Amy Goodman, natural de la cercana localidad de Wells, llegó con una pancarta en la que se leía «Dejad de matarnos» y la mostró a los agentes de policía que se encontraban en el lugar de los hechos.

«Por desgracia, es algo que estamos viendo cada vez con más frecuencia últimamente, y eso me enfurece», afirmó Goodman, que llevaba una camiseta en la que se leía: «ICE es mejor cuando está destrozado».

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«Es desgarrador y me hubiera gustado estar aquí», dijo la amiga de Goodman, Molly Zucker, de Cape Neddick, mientras sostenía un cartel en el que se leía: «Ningún ser humano es ilegal».

La policía bloqueó el acceso al lugar del tiroteo, situado en un barrio compuesto principalmente por edificios de viviendas, iglesias y comercios, cerca del centro de la ciudad. Varios manifestantes se encontraban en las inmediaciones; algunos llevaban pancartas en las que condenaban la presencia de ICE en la comunidad y en el estado.

Un reciente recrudecimiento de las medidas de Trump contra la inmigración

El tiroteo mortal ocurrido en Maine ha sido, como mínimo, la novena muerte provocada por un enfrentamiento con agentes federales de inmigración desde el inicio de la campaña de represión migratoria del Gobierno de Trump y la segunda en una semana, tras el asesinato de un hombre de Houston.

El tiroteo del que se ha informado se produce en medio de una nueva intensificación de la campaña de la Administración Trump para llevar a cabo su programa de deportaciones masivas. Durante los cinco días de finales de junio, el ICE detuvo a más de 10 000 personas. Las cifras indican que, aunque la Administración ya no está tomando medidas drásticas contra ciudades concretas, las detenciones continúan y están aumentando.

«Por encima de todo, quiero saber: “¿Por qué estás en Maine?”», afirmó la diputada Chellie Pingree, demócrata por Maine, en un vídeo publicado en las redes sociales.

La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, una demócrata que se presenta al Senado, escribió en X: «Es hora de sacar a ICE de nuestras calles».

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No es la primera vez que Maine se enfrenta al ICE

El ICE tuvo una presencia significativa en Maine a principios de este año, lo que dio lugar a varias manifestaciones multitudinarias contra la agencia.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, bautizó la operación como «Catch of the Day» (la captura del día), un evidente juego de palabras con la industria pesquera de Maine, tal y como ha hecho con otras campañas de refuerzo de la ley, como «Patriot» en Massachusetts, «Metro Surge» en Minnesota y «Midway Blitz» en Chicago.

Las autoridades de inmigración afirmaron a finales de enero que habían puesto fin a las «operaciones reforzadas» en Maine tras cientos de detenciones.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional afirmó en aquel momento que algunas de las detenciones en Maine correspondían a personas «condenadas por delitos atroces, entre ellos agresión con agravantes, detención ilegal y poner en peligro el bienestar de un menor». Sin embargo, los expedientes judiciales mostraban una realidad ligeramente diferente: aunque algunos tenían condenas por delitos graves, otros estaban detenidos con procedimientos de inmigración pendientes o habían sido detenidos pero nunca condenados por ningún delito.

El ICE detuvo a 546 personas en Maine entre el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump y el 11 de marzo de 2026, según los datos más recientes disponibles, basados en las cifras de detenciones del ICE facilitadas al Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California en Berkeley y analizadas por la AP. Alrededor del 45 % de los detenidos tenía antecedentes penales. Durante el periodo equivalente de 416 días anterior a la toma de posesión de Trump, aproximadamente el 69 % de los detenidos tenía antecedentes penales, según muestran los datos.

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Las medidas represivas en materia de inmigración del Gobierno de Trump fueron objeto de una condena generalizada el invierno pasado tras los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota. La semana pasada, un agente del ICE mató a tiros a Salgado Araujo, de 52 años y residente en Houston, tras ser perseguido por agentes federales que conducían vehículos camuflados mientras llevaba a su equipo de construcción a su última obra.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.