Un miembro de la Guardia Nacional resultó herido de bala al intentar poner fin a una pelea en la capital del país, y la persona sospechosa de haber disparado también recibió un disparo durante un tiroteo con miembros de la Guardia, según informó la policía este lunes.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 23:10 horas del domingo, mientras siete u ocho miembros de la guardia, que se encontraban en una furgoneta aparcada, observaban una pelea en una acera del sureste de Washington, en el barrio de Eastern Market, según ha declarado Jeffery Carroll, jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana de Washington.

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«Salieron del coche para intentar intervenir y evitar que se produjera la pelea cuando oyeron disparos», explicó Carroll a los periodistas. «Una persona que había participado en la pelea había sacado un arma de fuego y había empezado a disparar».

«La persona se metió corriendo en un callejón», explicó Carroll, «y los miembros de la guardia le ordenaron inmediatamente que soltara el arma».

«A continuación, el individuo apuntó con el arma a los miembros de la Guardia Nacional, quienes respondieron al fuego», afirmó Carroll.

Según él, un miembro del servicio de seguridad recibió un impacto en la pierna y el sospechoso fue alcanzado por un disparo en el abdomen. Ambos fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento por heridas que no ponían en peligro su vida, añadió.

Tres miembros del servicio de seguridad dispararon sus armas durante el enfrentamiento, según Carroll. Afirmó que el sospechoso fue detenido.

El presidente Donald Trump desplegó a la Guardia Nacional en Washington en agosto de 2025 como parte de lo que, según él, era una misión de lucha contra la delincuencia. La fuerza, que alcanzó un máximo de unos 5,000 efectivos durante el verano, ha prestado apoyo en operaciones de detención, ha patrullado las calles y los barrios de la ciudad y ha participado en labores de limpieza.

La administración republicana de Trump afirma que el despliegue ha contribuido a la disminución de la delincuencia en la ciudad, donde los índices de delincuencia ya estaban en descenso antes de la llegada de la Guardia Nacional. Las autoridades, los activistas y los residentes de esta ciudad, de mayoría abrumadoramente demócrata, sostienen que el despliegue supone un despilfarro del dinero de los contribuyentes y ha normalizado la militarización de una importante ciudad estadounidense.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.