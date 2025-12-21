Minnesota. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó el domingo contra un inmigrante cubano que reside sin permiso en Estados Unidos, después de que el hombre lo atropellara a él y a otro con una camioneta en la capital del estado de Minnesota, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

El hombre también mordió a un agente de ICE cuando los agentes lo redujeron afuera de su apartamento en St. Paul después de que intentara huir a pie, informó la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un correo electrónico.

El hombre resultó ileso y las lesiones sufridas por los agentes atropellados por la camioneta no pusieron en peligro su vida, aunque él y los agentes fueron trasladados al hospital para ser evaluados, añadió McLaughlin.

PUBLICIDAD

La tensión ha ido en aumento en el área de Minneapolis-St. Paul a medida que las autoridades federales continúan con la represión migratoria. La semana pasada, agentes de ICE y manifestantes se enfrentaron en la vecina Minneapolis. McLaughlin afirmó que el hombre detenido el domingo ingresó a Estados Unidos en 2024 a través de un programa, ahora descontinuado, implementado por la administración del expresidente Joe Biden, que permitía el ingreso de migrantes sin la documentación adecuada mientras se revisaban sus solicitudes de asilo.

El incidente ocurrió el domingo por la mañana. La policía de St. Paul declaró en un comunicado que acudieron a la zona tras reportes de disparos, pero se enteraron de que el agente de ICE había efectuado los disparos.

Los agentes de ICE vieron al hombre subirse a su camioneta y se acercaron al vehículo, explicó McLaughlin, identificándose como agentes de ICE. Cuando el hombre se negó a bajar la ventanilla, le advirtieron que la romperían si continuaba sin hacerlo.

El hombre huyó, atropellando a un agente, y se dirigió al estacionamiento de su complejo de apartamentos, donde los agentes lo detuvieron nuevamente y le ordenaron que bajara de la camioneta, explicó McLaughlin. Chocó con su camioneta contra un vehículo de ICE, impactando al segundo agente, lo que provocó los disparos, que no lo alcanzaron, añadió. Después de embestir otro vehículo de ICE, el hombre salió de su camioneta e intentó huir a su apartamento, pero los agentes lo derribaron, dijo McLaughlin.