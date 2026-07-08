Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) le disparó y mató a un hombre en Houston después de que este intentara evadir su arresto en su vehículo durante un operativo el martes, según informó la agencia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que el hombre, de nacionalidad mexicana, hizo caso omiso de las órdenes de detenerse e intentó embestir a un agente, quien disparó su arma en defensa propia. El hombre fue blanco de un operativo porque vivía en el país sin permiso legal, según el departamento, que supervisa a ICE. El automóvil del hombre chocó con un vehículo de ICE, añadió el departamento.

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En el comunicado se identifica al hombre como Lorenzo Salgado Araujo y se indica que murió en un hospital.

La oficina del FBI en Houston investiga un posible ataque contra un agente federal, informó el portavoz Connor Hagan. Además, indicó que, a solicitud del DHS, representantes del equipo de respuesta de evidencias de la oficina del FBI acudieron al lugar del tiroteo para procesar la escena.

El tiroteo ocurrió en un momento en que la aplicación de las leyes migratorias se intensifica para cumplir la agenda de deportaciones masivas del gobierno del presidente Donald Trump. A finales de junio, el ICE realizó más de 10,000 arrestos durante un periodo de cinco días.

La ciudad más grande de Texas ha experimentado operativos de aplicación de la ley más intensos desde que comenzó la ofensiva el año pasado, y no sin rechazo público. El Concejo Municipal de Houston votó para aprobar una ordenanza que limita la cooperación con el ICE, pero dio marcha atrás después de que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, amenazara con recortar más de 100 millones de dólares en fondos estatales para la seguridad pública.

La representante federal demócrata Sylvia Garcia dijo que el tiroteo del martes ocurrió durante un “operativo del ICE” en su distrito de Texas. Señaló en una publicación en X que el relato inicial difundido por las autoridades federales debe verificarse e investigarse de manera independiente.

“Todas las grabaciones disponibles, las comunicaciones y otras pruebas deben preservarse y revisarse como parte de una investigación completa e imparcial”, señaló.

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El alcalde demócrata de Houston, John Whitmire, declinó hacer comentarios.

Juan Proaño, director general de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), pidió una investigación transparente realizada por las autoridades locales.

“No le creemos al DHS en absoluto”, dijo Proaño a The Associated Press. “Debería haber una investigación independiente y deberían publicar todos los videos”.

Los agentes federales han matado a tiros a por lo menos seis personas desde el inicio de la intensa ofensiva de aplicación de las leyes migratorias del gobierno de Trump.

Las descripciones iniciales de agentes de inmigración han sido contradichas posteriormente por evidencia en video. En febrero, las autoridades federales iniciaron una investigación sobre dos agentes federales de inmigración que parecían haber hecho declaraciones falsas bajo juramento respecto a un tiroteo no mortal ocurrido en enero contra un inmigrante en Minneapolis.

El año pasado, un agente federal de inmigración le disparó y mató a un ciudadano de Estados Unidos de 23 años, Ruben Ray Martinez, durante un encuentro nocturno relacionado con el tránsito. Un jurado investigador declinó presentar cargos penales contra el agente. El DHS afirmó que éste disparó contra el vehículo después de que el conductor “atropellara intencionalmente” a otro agente. Las imágenes de video del incidente difundidas por las autoridades no muestran con claridad que el vehículo golpee al agente.

En enero, Renee Good, una ciudadana de Estados Unidos de 37 años, fue baleada en la cabeza por un agente federal de inmigración durante una ofensiva en Minneapolis. El DHS también aseveró que Good intentó arrollar al agente con su vehículo, algo que funcionarios locales y testigos refutaron, y afirmaron que ella simplemente intentaba alejarse conduciendo.