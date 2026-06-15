Un agente federal de inmigración fue atropellado por un vehículo el lunes mientras intentaba detener a alguien en Nueva Jersey, informó la policía.

El agente disparó su arma, posiblemente alcanzando el vehículo del sospechoso cuando se alejaba del lugar, indicó la policía del municipio de Stafford en un comunicado.

“El agente al parecer sufrió lesiones de naturaleza desconocida y se desconoce si el sospechoso resultó herido en este momento”, señaló la agencia. “No hay motivos para creer que exista alguna preocupación por la seguridad del público”.

Un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no ha recibido respuesta. Fotos publicadas en internet muestran a un agente enmascarado sentado en el suelo, apoyado contra el parachoques de un vehículo, antes de ser colocado en una camilla.

El incidente ocurrió en la Ruta 72, en la comunidad de Manahawkin del municipio de Stafford, a unos 96.5 kilómetros (60 millas) al este de Filadelfia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.