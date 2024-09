Agentes del Negociado Federal de Investigaciones Criminales (FBI) entraron en la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Eric Adams, el jueves por la mañana y le incautaron su teléfono, horas antes de la publicación de cargos penales contra el demócrata.

El alcalde, Eric Adams, fue acusado por un jurado investigador de cargos penales que aún no se han revelado, según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar el asunto de forma pública.

“Agentes federales aparecieron esta mañana en Gracie Mansion en un esfuerzo por crear un espectáculo (otra vez) e incautar el teléfono del alcalde Adams (otra vez)”, dijo el abogado de Adams, Alex Spiro, en un comunicado, añadiendo que el alcalde no ha sido arrestado.

“Despacharon a una docena de agentes para recoger un teléfono cuando nosotros lo hubiéramos entregado con gusto”, agregó el letrado.

Al amanecer del jueves se vio a agentes federales entrando en la residencia del alcalde en Manhattan, con varios vehículos marcados de las fuerzas federales de seguridad estacionados delante.

La fiscalía estadounidense en Manhattan ha declinado hacer comentarios sobre la investigación. Un vocero del alcalde declinó responder de inmediato a preguntas el jueves por la mañana.

En un discurso grabado en su residencia oficial, Adams prometió hacer frente a cualquier cargo en su contra y afirmó que se le había convertido en un “objetivo” en un caso “basado en mentiras”.

“Lucharé contra esto con cada onza de mi fuerza y espíritu”, afirmó.

De momento no está claro qué leyes Adams está acusado de infringir o cuándo deberá comparecer ante la corte.

Las acusaciones vienen luego de unas semanas extraordinarias en la ciudad de Nueva York, en que investigadores federales han escrutado a varios allegados de Adams con una serie de allanamientos, citaciones y renuncias.

Se cree que las autoridades federales están realizando múltiples investigaciones en torno a Adams y sus más altos asesores, familiares de esos asesores, ante denuncias de recaudación irregular fondos de campaña y de tráfico de influencia en el departamento de policía y en el departamento de bomberos.

Solo en las últimas dos semanas, anunciaron sus renuncias el comisionado de policía y el director del sistema de escuelas.

Agentes del FBI incautaron los artefactos electrónicos de Adams hace casi un año como parte de una investigación enfocada, al menos en parte, en contribuciones de campaña y la relación de Adams con el gobierno de Turquía. Debido al secreto sumarial, se desconoce si la investigación actual es por lo mismo.

A inicios de septiembre, agentes federales incautaron los teléfonos del comisionado de policía, el director del sistema educativo y dos vicealcaldes y otras figuras dentro y fuera de la alcaldía. Todos han negado haber cometido falta alguna.