Agentes federales de inmigración arrestaron a Dimitri Vorbe, uno de los empresarios más poderosos de Haití y la última figura de élite del atribulado país caribeño en ser detenida en territorio estadounidense.

Vorbe se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos el martes, según registros en línea. Se encontraba recluido en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North en Miami. No quedó claro de inmediato por qué Vorbe fue arrestado ni si enfrenta algún cargo.

Una búsqueda de registros judiciales en Florida el martes no reveló cargos formales. Un portavoz del ICE no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios. Su arresto se produce dos meses después de que agentes del ICE en Florida arrestaran a Réginald Boulos, empresario, médico y ex aspirante a la presidencia de Haití.

Las autoridades han acusado a Boulos de apoyar a pandillas violentas en Haití que el gobierno estadounidense considera grupos terroristas. “Con los arrestos de Boulos y Vorbe, vemos cómo un estrato de la sociedad haitiana se ve afectado en sus lugares de exilio”, declaró Michael Deibert, autor de “Notas del Último Testamento: La Lucha por Haití” y “Haití No Perecerá: Una Historia Reciente”.

“Se está enviando un mensaje a las altas esferas de la élite política y económica de Haití: ya no son intocables”, afirmó.

Un acaudalado descendiente

Vorbe, y su familia son dueños de Société Générale d’Énergie S.A., una compañía eléctrica privada que fue uno de los mayores proveedores de electricidad a la empresa estatal de Haití. La familia Vorbe también era conocida por asegurar importantes proyectos gubernamentales de construcción de carreteras y otras infraestructuras durante el gobierno del expresidente René Préval.

“Recibían grandes cantidades de dinero del Estado”, afirmó Jake Johnston, director de investigación internacional del Centro de Investigación Económica y Política, con sede en Washington. Tanto Boulos como Dimitri Vorbe eran miembros de la élite, los oligarcas a los que Jovenel perseguía. En 2020, el gobierno del expresidente asesinado Jovenel Moïse confiscó la compañía eléctrica de Vorbe tras acusaciones de corrupción.

“En Haití, ni Dimitri Vorbe ni Réginald Boulos, ni muchas de las familias de la élite, son muy queridos”, dijo Johnston sobre los arrestos. “Mucha gente lo celebrará en un país con un sistema judicial quebrado, ya que representa una pequeña muestra de responsabilidad, pero no sabemos para qué sirve todo esto... ¿Cómo encaja todo esto en una estrategia que realmente beneficie a Haití?”

Represión estadounidense

Vorbe fue detenido un día después de que el gobierno estadounidense designara a dos exfuncionarios públicos haitianos cercanos a la familia Vorbe por su participación en “corrupción significativa” durante su mandato. La designación contra Arnel Belizaire, exmiembro de la Cámara de Diputados de Haití, y Antonio Cheramy, exsenador, significa que ellos y sus familiares directos son “generalmente inelegibles” para ingresar a Estados Unidos.

“El gobierno de Estados Unidos se mantendrá implacable en la persecución de quienes apoyan a las bandas terroristas mediante acusaciones formales, arrestos, sanciones, incautaciones de armas y otras restricciones migratorias”, declaró el lunes Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La familia Vorbe no solo es poderosa económicamente, sino también políticamente. Joel “Pacha” Vorbe es miembro del poderoso partido político Fanmi Lavalas, mientras que un abogado de la compañía eléctrica de los Vorbe fue nombrado ministro de Justicia en los últimos años. Posteriormente, renunció y fue sancionado por el gobierno de Canadá. Algunas familias de la élite haitiana han sido acusadas durante mucho tiempo de financiar y colaborar con bandas que controlan el 90% de la capital, Puerto Príncipe, y la violencia pandillera ha aumentado en los últimos años.