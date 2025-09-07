Un inmigrante haitiano fue detenido en la provincia de Dajabón (en la frontera de la República Dominicana con Haití) en posesión de un millón de dólares estadounidenses falsificados.

Al inmigrante, identificado como Louis Previl, se le ocuparon 453 billetes de $100, 100 billetes de $20, 50 billetes de $1, 105 billetes de 1,000 y un billete de $10, para un total de 809 billetes falsos.

También se le ocupó la suma de 1,420.00 pesos dominicanos, dos placas policiales falsas, seis libretas de chequera, tres tarjetas de diferentes bancos americanos, dos celulares, un pasaporte estadounidense, tres cheques y un boleto de autobús con destino Santo Domingo.

Relacionadas Extraditarán a Puerto Rico por segunda vez a dominicano condenado a 114 años por asesinato

Una fuente policial dijo al periódico LISTÍN DIARIO que durante un patrullaje preventivo, observaron al extranjero que trató de esconderse al notar la presencia de la policía, por lo que de inmediato se le ordenó que se detuviera.