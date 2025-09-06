El Tribunal Supremo de la República Dominicana autorizó la entrega en extradición de un dominicano solicitado por Estados Unidos para cumplir una condena de 114 años de prisión, por un crimen cometido en Puerto Nuevo en el 2008.

Francisco Alberto Cedeño Amparo se escapó de la Cárcel Regional de Bayamón en el 2014, tras ser hallado culpable por la muerte de un hombre a causa de heridas de arma blanca y por la tentativa de asesinato contra una mujer. Los hechos ocurrieron el 12 de diciembre de 2008.

En 2016, luego de su fuga hacia República Dominicana, las autoridades colocaron una alerta, que llevó a su arresto en el vecino país. En el proceso se estableció que anteriormente también se había fugado de la justicia, puertorriqueña tras imponérsele el pago de una fianza de 1.5 millones de dólares.

El procurador adjunto Osvaldo Bonilla, titular de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, y la fiscal Elvira Rodríguez representaron al Ministerio Público en el proceso de solicitud de extradición.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), constituida por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sánchez y María Garabito Ramírez, adoptó la decisión tras acoger la solicitud formulada por el Gobierno Estados Unidos, al establecer que fue incoada de conformidad con la normativa nacional y con los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes de esa nación y de República Dominicana.

Cedeño Amparo, conocido por el apodo de Mia, se evadió junto otro confinado tras atacar a un oficial de custodia que los transportaba al Centro Médico Correccional.

Los dos reclusos rompieron la rejilla que separa al conductor del área donde están los confinados dentro del vehículo y agredieron al oficial de custodia, quien estaba solo en el transporte.

Los confinados huyeron a bordo del vehículo correccional, el que abandonaron en la urbanización Jardines de Caparra, en Bayamón, donde dejaron también sus uniformes carcelarios.

A Cedeño Amparo se le imputa el asesinato de Marcos R. Cantres Ruiz, durante un escalamiento en Puerto Nuevo el 29 de noviembre de 2008.

No es la primera vez que Cedeño Amparo es extraditado a la Isla ya que, tras cometer el crimen, huyó a la República Dominicana, donde fue apresado en enero del 2013 y devuelto a Puerto Rico para enfrentar juicio por estos hechos.