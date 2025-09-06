Un joven de 22 años fue acusado ayer, viernes, tras haber sido atrapado con cabras robadas, informó la Policía.

El imputado fue identificado por la Uniformada como Eliezer Vélez Beltrán, residente de Moca.

El informe policiaco indica que el joven “para la fecha del 5 de julio, a las 11:00 de la mañana, tenía en posesión seis cabras de manera ilegal y las que le había hurtado al perjudicado, en la carretera PR-420, kilómetro 4.4 interior, barrio Cerro Gordo de Moca. De la investigación surgió que tres de las cabras fueron vendidas”.

Ficha policiaca de Eliezer Vélez Beltrán, de 22 años y residente de Moca. ( Suministrada )

Por los hechos, la Fiscalía de Aguadilla radicó cargos contra Vélez Beltrán por violación a la Ley 517 del 2004, artículo 8, de la Ley Especial de Apropiación de Ganado.

La siscal Sigrid Nazario Del Toro presentó la prueba ante el juez Davier Alfaro Alfaro, del Tribunal de Aguadilla, quien encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $10,000, la que fue diferida a través de la oficina de Programa de Servicios con Antelación al Juicio.

La vista preliminar quedó señalada para el 16 septiembre 2025.

La investigación la realizó el agente Eric Méndez Cancel, de las secciones de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla.