Des Moines, Iowa. Agentes federales de inmigración arrestaron el viernes al administrador del distrito escolar más grande de Iowa, dejando atónitos a educadores y miembros de la comunidad.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) afirmó que el superintendente de Escuelas Públicas de Des Moines, Ian Roberts, estaba en el país ilegalmente y no tenía autorización de trabajo.

Roberts, originario de Guyana, era considerado un fugitivo del ICE porque tenía una orden final de deportación emitida en 2024, según la agencia.

El ICE dijo que fue tras Roberts para arrestarlo iniciando una parada de tránsito el viernes mientras conducía en su vehículo proporcionado por la escuela. Después de que huyó, los agentes descubrieron su vehículo abandonado cerca de un área boscosa. Finalmente fue localizado y tomado bajo custodia por el ICE con la ayuda de agentes de la Patrulla Estatal de Iowa. Roberts fue trasladado a la cárcel del condado de Woodbury, en el noroeste de Iowa, la tarde del viernes, según los registros de la cárcel y del ICE. No estaba claro si Roberts contaba con un abogado que lo representara.

PUBLICIDAD

Phil Roeder, portavoz del distrito, dijo que tenía programada una reunión con Roberts en un evento escolar el viernes por la mañana, pero que Roberts envió un mensaje de texto diciendo que no podría asistir. Roeder indicó que recibió una videollamada de Roberts poco después y vio a los agentes deteniéndolo.

Roeder dijo a The Associated Press que el distrito no ha visto “nada que indique que no es ciudadano” estadounidense. El distrito informó el viernes por la tarde que se contrató a un tercero para realizar una verificación de antecedentes exhaustiva de Roberts y que Roberts completó un I-9, que requiere que los trabajadores presenten documentos que demuestren que están autorizados para trabajar. Los funcionarios del distrito también declararon que no tenían conocimiento de una orden de deportación emitida en 2024.

Roberts, quien se ha descrito a sí mismo como un propietario de armas y cazador desde hace mucho tiempo, estaba en posesión de una pistola cargada, 3.000 dólares en efectivo y un cuchillo de caza cuando fue arrestado, dijo el ICE.

“Esto debería ser un llamado de atención para nuestras comunidades sobre el gran trabajo que nuestros agentes hacen todos los días para eliminar las amenazas a la seguridad pública”, declaró Sam Olson, funcionario de la oficina regional de operaciones del ICE. “Cómo este extranjero ilegal fue contratado sin autorización de trabajo, con una orden final de deportación y con un cargo previo por armas es incomprensible y debería alarmar a los padres de ese distrito escolar”.

Roberts es un educador experimentado

Los funcionarios del distrito de Des Moines dijeron que todavía estaban recopilando información sobre la situación, que calificaron de legalmente compleja. Describieron a Roberts como un líder dinámico que se conectaba con estudiantes de todos los orígenes.

PUBLICIDAD

Jackie Norris, presidenta de la junta escolar, dijo que Roberts ha sido una “parte integral de nuestra comunidad escolar”.

Roberts, de 54 años, comenzó su mandato como superintendente de las escuelas de Des Moines en julio de 2023. En esa posición, supervisó un distrito que atiende a más de 30.000 estudiantes y casi 5.000 empleados. La junta estatal de examinadores educativos emitió a Roberts una licencia de administrador profesional en 2023, que sigue activa.

Ganaba un salario base anual de 270.000 dólares, según su primer contrato con el distrito, que estaba vigente hasta el 30 de junio de este año.

La gobernadora republicana Kim Reynolds fue informada de la situación esta mañana, señaló el portavoz Mason Mauro en un comunicado. Reynolds estaba en contacto con autoridades estatales y federales.

En una declaración conjunta, los presidentes de los sindicatos que representan a maestros y otros empleados escolares de Des Moines y de todo el estado dijeron sentirse conmocionados por la detención de Roberts. Afirmaron que había sido un “tremendo defensor de los estudiantes, las familias, el personal y la comunidad”.

Antes de llegar a Iowa, Roberts había trabajado como superintendente del Distrito Escolar del Municipio de Millcreek, en Pensilvania.

Roberts es hijo de inmigrantes de Guyana

Una biografía del funcionario, publicada en el sitio web del distrito, indica que nació de padres inmigrantes de Guyana y pasó gran parte de su infancia en Brooklyn, Nueva York.

El sitio web de la Universidad Estatal de Coppin presenta un perfil de exalumno de Roberts, quien se graduó de la escuela en Baltimore en 1998. En él, Roberts dijo que su padre emigró a Estados Unidos en la década de 1980, y que su madre lo hizo a principios de la década del 2000.

PUBLICIDAD

El ICE afirma que Roberts ingresó en Estados Unidos con una visa de estudiante en 1999. Al año siguiente, compitió por Guyana en los Juegos Olímpicos en atletismo.

Se declaró culpable de infracción por arma

El ICE señaló un cargo previo por armas para Roberts, pero no proporcionó detalles.

Registros judiciales de Pensilvania muestran que Roberts se declaró culpable en enero de 2022 de una infracción menor por tener ilegalmente un arma de fuego cargada en un vehículo, y fue multado con 100 dólares más costos judiciales. El caso se originó a partir de una citación en el condado de Erie, emitida el mes anterior por un agente de la Comisión de Caza de Pensilvania, quien detuvo a Roberts mientras concluía un día de caza de ciervos en tierras estatales.

Roberts dijo en ese momento que era cazador y propietario de armas con licencia desde hace mucho tiempo, y que dejó su rifle de caza en el asiento de su vehículo a la vista para asegurarse de que el agente no se sintiera amenazado durante su interacción. Dijo que se sorprendió cuando el oficial lo citó por hacerlo, pero que se declaró culpable para evitar distracciones. Cuestionó si su piel oscura pudo haber tenido un papel en el caso.

“Puede que no parezca ser el ‘tipo de hombre’ que disfrutaría de la temporada de ciervos en Pensilvania; de hecho, lo soy y he cazado durante más de 20 años”, escribió Roberts en ese momento, en una publicación en redes sociales.

Roeder dijo que el distrito estaba al tanto del cargo de 2022 y que se había abordado desde el principio .

Esta fue la segunda vez en dos días que una acción agresiva del ICE sorprende a las autoridades locales en Iowa. El jueves, personas vestidas de civil que sólo se identificaron como “agentes federales” arrestaron violentamente a un hombre que trabajaba en una tienda de comestibles en el centro de Iowa City, inmovilizándolo en el suelo y esposándolo mientras los sorprendidos compradores observaban.