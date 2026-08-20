Una pareja fue arrestada luego de que presuntamente irrumpiera en el camarote de una familia en un crucero y agrediera a sus tres integrantes, incluido un niño de 9 años.

Según el informe de la Oficina del Alguacil del condado de Brevard, divulgado por medios como People y Fox News, el incidente comenzó cuando Gannon Jacox, de 29 años, y su novia, Brooklyn Hicks, de 28, discutían a gritos en el crucero y un hombre les pidió que bajaran la voz. La petición molestó a la pareja, por lo que Hicks confrontó al hombre, mientras Jacox se acercó y comenzó a grabar el encuentro con su teléfono celular. Posteriormente, ambos presuntamente irrumpieron en el camarote del hombre, donde se encontraba con su esposa y su hijo de 9 años, y comenzaron a agredirlos. El menor también fue golpeado.

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“Mientras se producía la pelea, Jacox terminó golpeando a las tres personas (incluido el menor) y Hicks simplemente lanzaba golpes, esperando que alguno diera”, detalló Wayne Ivey, alguacil del condado de Brevard.

Gannon Jacox, arrestado en Florida. ( Fotocaptura )

La pareja fue arrestada el pasado sábado, 15 de agosto, cuando el crucero atracó en Port Canaveral, Florida. El nombre del crucero donde ocurrieron los hechos no ha sido revelado por las autoridades.

Los tres miembros de la familia no sufrieron heridas graves, según las autoridades.

Jacox enfrenta cargos de allanamiento de morada con agresión física y maltrato infantil sin causar lesiones graves, mientras que Hicks enfrenta cargos de allanamiento de morada con agresión física y agresión física por contacto o golpe.