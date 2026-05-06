Tras el cierre de la procesadora de frutas enlatadas Del Monte a principios de año, los agricultores en California han tenido que disponer de 420,000 árboles de melocotones, cuya producción estaba dirigida a suplir la demanda de esa empresa, reportó SFGate.

Las pérdidas de los agricultores, que recibirán una asignación de $9 millones destinados a la tala de los árboles, asciende a $550 millones, tras la cancelación de los contratos a 20 años con la empresa, que cerro sus procesadoras de Modesto y Hugson (California) de manera definitiva. Cientos de trabajadores quedaron sin empleo, mientras los agricultores enfrentaban una crisis ante la pérdida de sus cosechas.

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Ante esto, varios legisladores de California solicitaron el apoyo financiero del Departamento de Agricultura. La semana pasada, el senador de California, Adam Schiff, y los representantes Mike Thompson y David Valadao anunciaron en un comunicado de prensa que el USDA aprobó su solicitud de compensación para que los agricultores californianos talen alrededor de 1.200 hectáreas de este fruto, antes de la cosecha. La retirada de una 50,000 toneladas de duraznos de la producción representaría una reducción de $30 milones en perdidas para los agricultores.

“Durante generaciones, las granjas familiares del Valle Central han dependido de la planta de Del Monte en Modesto para procesar sus duraznos, y su cierre repentino dejó a los productores con miles de libras de fruta y sin un futuro claro”, dijo Valadao en el comunicado.

“Cuando una planta procesadora cierra y 55.000 acres de fruta de repente no tienen a dónde ir, eso no es algo que una granja familiar pueda simplemente absorber”, declaró Thompson en el comunicado.

El negocio de frutas enlatadas de Del Monte fue adquirido por Pacific Coast Producers a principios del año, luego que una corte de quiebras autorizara la venta de sus activos. Pacific Coast Producers absolverá 24,000 toneladas de melocotones, pero, según el Sacramento Bee, unas 50, 000 toneladas se perderían.