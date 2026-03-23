Un evento que combinará educación, emprendimiento y desarrollo agrícola es lo que ocurrirá en el Recinto de Guayama de la Universidad Interamericana de Puerto Rico los días 27 y 28 de marzo.

Se trata de la Feria Agrícola Inter Guayama, que también contará con la carrera 5K Agro Fest, con el objetivo de recaudar fondos para becas estudiantiles.

La actividad se llevará a cabo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. en los predios del recinto y contará con la participación de estudiantes, agricultores, empresas y público general. La iniciativa busca promover el conocimiento, la innovación y el desarrollo sostenible en el sector agrícola.

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La actividad tendrá lugar en los predios del recinto. ( Suministrada )

La Feria Agrícola Inter Guayama incluirá espacios de aprendizaje, exhibiciones y demostraciones de prácticas agrícolas modernas y tradicionales, así como mercado familiar, música en vivo y artesanías.

Durante ambos días, los asistentes tendrán la oportunidad de aprender, interactuar y establecer contactos, en actividades dirigidas a resaltar el valor del sector agrícola como motor de desarrollo económico y social.

Mientras, el 5K será el 28 de marzo, a las 7:00 a.m. y recorrerá los predios del Recinto.

“Esta actividad busca integrar a la comunidad en una experiencia que une la educación, el entorno agrícola y la actividad física. Mientras unos corren por el campo, otros siembran salud en sus vidas y cosechan alegría como comunidad”, expresó el doctor José M. Romero Vázquez, rector del recinto.

Ambas iniciativas tienen como propósito recaudar fondos para becas estudiantiles.“Al participar, auspiciar o donar, se apoya directamente la meta académica de nuestros estudiantes”, añadió el Rector.

Romero Vázquez destacó que el recinto es la única institución en el área sur que ofrece un bachillerato en Ciencias Agrícolas con concentración en Agronomía, en un contexto donde Puerto Rico enfrenta importantes retos en seguridad alimentaria.

El evento contará con la participación de estudiantes, agricultores, empresas y público general. ( Suministrada )

“Es fundamental fortalecer la educación agrícola. Nuestro recinto ha ampliado las oportunidades para estudiantes interesados en esta disciplina, con terrenos destinados a la práctica y laboratorios especializados para su formación”, indicó.

El recinto también ofrece bachilleratos en Ciencia Animal con pre-veterinaria y Tecnología Veterinaria.

El donativo de entrada a la Feria Agrícola Inter Guayama será de $3, mientras que la inscripción al 5K Agro Fest es de $30. Las primeras 400 personas inscritas recibirán camisetas y número de corredor, y se otorgarán medallas a igual número de participantes, así como premios para los primeros tres lugares por categoría.

Para más información o inscripciones, puedes llamar al 787-864-2222 (exts. 2251 y 2272) o acceder a:https://micarrerapr.com/events/2026-03-28-agrofest-5k-inter-guayama