El Departamento de Agricultura comenzará este viernes a delinear la “Ruta del Lechón”.

Según informó el secretario interino de la agencia, Irving Y. Rodríguez Torres, lo que harán será certificar a los comercios que venden carne de lechón, cerdo o puerco criados en Puerto Rico y hacerlo saber a la ciudadanía.

“(En) la Ruta del Lechón, bajo el Departamento de Agricultura, mezclamos tres cositas bien importantes: Vamos a ayudar a nuestros productores, vamos a ayudar al consumidor y vamos a ayudar a la economía”, expuso el secretario en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

La promoción de la ruta será para certificar “dónde se está vendiendo el producto local, carne de cerdo de Puerto Rico 100%”.

PUBLICIDAD

Esta certificación se ubicará en un lugar visible “para que nuestra clientela la pueda ver, para que el público en general lo vea, para que lo puedan auspiciar”.

Señaló que un aumento en el consumo de carne local provocaría un alza en la producción. De hecho, esta es la meta.

El secretario interino afirmó que “queremos aumentar producción, pero a veces fallamos como gobierno en identificarle a la ciudadanía cuál es el producto 100% de Puerto Rico. Así que esta iniciativa creo que cumple, les hace justicia a esos tres sectores. Le hacemos justicia a nuestro productor, porque vamos a aumentar las ventas; vamos a promocionarlo y nuestra ciudadanía va a participar de estos lugares. Le hacemos justicia al que lo vende, porque le estamos dando un sello, una marca, de que este lechón que usted está probando aquí es 100% Puerto Rico, para que la ciudadanía pueda ir y apoyarlo. Y tercero, le hacemos justicia al consumidor, porque le estamos identificando un producto que es más fresco, 100% de Puerto Rico. No hay producto más fresco que no salga de las porquerizas de nuestra Isla”.

Rodríguez Torres comentó que todo comercio que interese tener esta certificación, puede comunicarse en el Departamento de Agricultura con el área del Fondo Fomento Industrial Carne del Cerdo. El teléfono a llamar es (787) 722-1174.