Fort Worth. Al menos cinco personas murieron el jueves en un accidente masivo que involucró a entre 75 y 100 vehículos en una interestatal helada de Texas, dijo la policía, mientras una tormenta invernal arrojaba lluvia helada, aguanieve y nieve en partes de Estados Unidos.

El número de heridos aún se desconoce ya que la policía todavía estaba trabajando en el accidente en la Interestatal 35 cerca del centro de Fort Worth, dijo la policía. La policía instaló un centro de reunificación para familiares en un centro comunitario.

Más al sur, en Austin, más de dos docenas de vehículos se vieron involucrados en un choque en una carretera helada y una persona resultó herida, dijeron los funcionarios de emergencia.

En otros lugares, las advertencias de tormenta de hielo estaban vigentes desde Arkansas hasta Kentucky, mientras que se predijo que otra tormenta invernal traería nieve a los estados del Atlántico medio, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Más de 125,000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad el jueves por la mañana, principalmente en Kentucky y West Virginia, según el sitio web poweroutage.us, que rastrea los informes de servicios públicos.

Mientras tanto, los funcionarios en el centro de Kentucky instaban a las personas a quedarse en casa debido a las condiciones heladas.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que las oficinas estatales estarían cerradas debido al clima. Declaró el estado de emergencia, que dijo liberaría fondos y ayudaría a las agencias a coordinarse a medida que responden a los informes de carreteras resbaladizas y líneas eléctricas caídas.

Los equipos respondían a numerosas llamadas de ramas de árboles y cables eléctricos caídos, dijo la policía de Lexington en un tweet que instaba a las personas a no viajar “a menos que sea absolutamente necesario”.

