AL96: Esto es lo nuevo sobre la onda tropical en el Atlántico
Meteorólogos siguen atentos al sistema.
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La onda tropical denominada AL96 se muestra desorganizada este miércoles, aunque las condiciones ambientales continúan siendo favorables para su posible desarrollo ciclónico.
Según el boletín de las 8:00 a. m. del Centro Nacional de Huracanes (CNH), el sistema mantiene lluvias y tormentas eléctricas, aunque estas se encuentran actualmente “desorganizadas”. Su probabilidad de desarrollo ciclónico bajó de 70 % a 60 % en comparación con ayer, martes.
Pese a esta disminución, el CNH indica que todavía existe la posibilidad de que el sistema se convierta en una depresión tropical durante los próximos dos días.
Aug 26 8AM EDT: NHC is monitoring one system in the eastern tropical Atlantic #AL96 which has a medium chance of development. For more information visit https://t.co/GrztW6mQJV pic.twitter.com/Wakf3Dq1Lo— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2026
“Las condiciones ambientales son algo favorables para su desarrollo durante los próximos días, y podría formarse una depresión tropical durante el próximo día o dos, mientras el sistema se desplaza hacia el oeste y oeste-noroeste a través del Atlántico tropical oriental y central”, lee el informe.
Aunque el CNH no ha establecido una trayectoria clara para el sistema, el meteorólogo John Morales indicó a través de sus redes sociales que, para que el sistema pueda acercarse a Puerto Rico, tendría que permanecer débil.
Para poder recibir lluvia de parte de #Invest96L haría falta que no se fortalezca. O que lo haga y luego los vientos y aire seco la descompongan. En cuanto a un temporal para Puerto Rico, este sistema no luce ser un buen candidato 🙌🥳🎉. No se desconecte ya que llega el mes pico pic.twitter.com/iIXfjPCCY5— John Morales (@JohnMoralesTV) August 25, 2026
No obstante, el CNH exhortó a mantenerse atentos al desarrollo del sistema ante cualquier eventualidad. La temporada de huracanes en el Atlántico se extiende del1 de junio al 30 de noviembre.