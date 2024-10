ATMORE, Alabama. Alabama ejecutó el jueves a un hombre que admitió haber matado a cinco personas con un hacha y una pistola bajo los efectos de drogas en el 2016, y retiró sus apelaciones y pidió ser condenado a muerte.

Derrick Dearman, de 36 años, fue declarado muerto a las 6:14 p.m. del jueves en la prisión de Holman, en el sur de Alabama. Se declaró culpable de los asesinatos que, según los fiscales, comenzaron cuando irrumpió en la casa donde se había refugiado su novia separada.

Atado a una camilla en la cámara de ejecución de Alabama, Dearman se dirigió a los familiares de las víctimas y a su propia familia en su declaración final. “Perdonenme. Esto no es por mí. Esto es por ustedes”, dijo a los familiares de las víctimas antes de añadir: “Me he llevado tanto”. Terminó diciendo a su propia familia: “Ya saben que los quiero”. Algunas de sus palabras fueron inaudibles.

La inyección letal se llevó a cabo después de que Dearman renunciara a sus apelaciones este año y pidiera que su ejecución siguiera adelante. “Soy culpable”, escribió en una carta de abril a un juez, añadiendo que “no es justo para las víctimas o sus familias seguir prolongando la justicia que tanto se merecen”.

La ejecución de Dearman era una de las dos previstas para el jueves en Estados Unidos. Estaba previsto que Robert Roberson fuera la primera persona condenada a muerte en el país por una condena de asesinato vinculada al diagnóstico del síndrome del bebé sacudido, en la muerte en 2002 de su hija de 2 años, pero un juez accedió a una petición de los legisladores de Texas para retrasar su ejecución. Se esperaba que la orden del juez fuera rápidamente apelada por la Fiscalía General de Texas.

Murieron el 20 de agosto de 2016 en la casa cerca de Citronelle, a unos 50 kilómetros al norte de Mobile, Shannon Melissa Randall, de 35 años; Joseph Adam Turner, de 26; Robert Lee Brown, de 26; Justin Kaleb Reed, de 23; y Chelsea Randall Reed, de 22. Chelsea Reed, que estaba casada con Justin Reed, estaba embarazada cuando fue asesinada. Todas las víctimas estaban emparentadas por sangre o matrimonio.

En una declaración leída por el comisionado de prisiones de Alabama, un hombre que perdió a su hija, hermana y hermano en los asesinatos, escribió que no había palabras para describir el impacto que los asesinatos tuvieron en él y en su familia. Dijo que Dearman pudo dar un último adiós a su familia, pero ellos no.

“Anhelo tanto un último adiós a mi hija y me habría encantado conocer a mi nieto”, escribió Bryant Henry Randall, padre de Chelsea Randall Reed. Dijo que sus hermanos no llegaron a ver crecer a sus hijos.

“Su acto sin sentido me privó en muchos sentidos de la felicidad y del vínculo familiar”, escribió sobre Dearman.

Robert Brown, padre de Robert Lee Brown, dijo a la prensa que su familia “sufrirá el resto de sus vidas”.

“Esto no me devuelve nada”, dijo. “No puedo recuperar a mi hijo ni a ninguno de ellos”.

La ejecución comenzó sobre las 5:58 p.m., pero no está claro cuándo empezaron a fluir las drogas. En un momento dado, Dearman levantó la cabeza y miró alrededor de la cámara como preguntando cuándo iban a empezar. Poco después pareció perder el conocimiento.

Su brazo izquierdo se movió ligeramente después de que un guardia realizara un control de consciencia -que consiste en gritar su nombre y pellizcarle el brazo- para asegurarse de que no está despierto cuando se le administran las últimas drogas letales. El Comisionado de Instituciones Penitenciarias de Alabama, John Hamm, declaró que Dearman no estaba despierto y que el movimiento del brazo no era signo de consciencia.

Cuando las cortinas de la sala de observación se cerraron sobre las 6:08 p.m, su padre, que se encontraba en la misma sala que los testigos de los medios de comunicación, sollozó y gritó repetidamente el nombre de su hijo.

El día anterior al asesinato, Joseph Turner, el hermano de la novia de Dearman, la llevó a su casa después de que Dearman se pusiera abusivo con ella, según la sentencia.

Dearman se había presentado en la casa varias veces esa noche pidiendo ver a su novia y le dijeron que no podía quedarse allí. Poco después de las 3 de la madrugada, volvió cuando todas las víctimas dormían, según la sentencia del juez. Se abrió paso por la casa, atacando a las víctimas con un hacha que cogió del jardín y después con una pistola que encontró en la casa, según la fiscalía. Obligó a su novia, que sobrevivió, a subir al coche con él y conducir hasta Mississippi.

Mientras era escoltado a la cárcel, Dearman culpó de la matanza a las drogas, diciendo a los periodistas que estaba drogado con metanfetamina cuando entró en la casa y que las “drogas me hacían pensar cosas que en realidad no estaban sucediendo”.

Dearman se declaró inicialmente inocente, pero cambió su declaración a culpable tras despedir a sus abogados. Al tratarse de un caso de asesinato con pena capital, la ley de Alabama exigía que un jurado escuchara las pruebas y determinara si el Estado había probado el caso. El jurado declaró a Dearman culpable y recomendó por unanimidad la pena de muerte.

Los antiguos abogados de Dearman habían cuestionado si era competente para tomar la decisión de declararse culpable.

Antes de desistir de su apelación, los abogados de Dearman argumentaron que su abogado en el juicio no hizo lo suficiente para demostrar la enfermedad mental de Dearman y su “falta de competencia para declararse culpable”.

La Iniciativa de Justicia Equitativa, que representó a Dearman en la apelación, escribió en su sitio web que Dearman “padecía una enfermedad mental grave y de por vida, incluido un trastorno bipolar con rasgos psicóticos” y fue ejecutado “a pesar de las pruebas de que padece una enfermedad mental grave”.