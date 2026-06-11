Montgomery, Alabama. Alabama libra una batalla legal de última hora para ejecutar a un hombre con gas nitrógeno la noche del jueves, al pedir a la Corte Suprema de Estados Unidos que deje sin efecto el fallo de una jueza de que el método viola la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales.

La ejecución de Jeffery Lee, de 49 años, estaba prevista para las 6:00 de la tarde del jueves. Sin embargo, una jueza federal dictaminó el martes que las ejecuciones con nitrógeno son inconstitucionales y bloqueó el uso de ese método en la ejecución de Lee. Las autoridades estatales presentaron una apelación el jueves y solicitaron a la Corte Suprema que deje sin efecto el fallo y permita la ejecución.

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“Si ese fallo se mantiene, será algo sin precedentes en la historia estadounidense. No sólo augura la primera prohibición permanente de un método establecido por ley, sino que ampliará el concepto de crueldad mucho más allá de los límites de la Octava Enmienda”, escribieron los abogados de la fiscalía general de Alabama. La Corte Suprema nunca ha dictaminado que el método de ejecución de un estado viole la Constitución.

El caso ha puesto el foco en el método de ejecución con nitrógeno y en los fuertes desacuerdos sobre su uso.

El método de ejecución consiste en sujetar un respirador al rostro de la persona y reemplazar el aire respirable por gas nitrógeno puro, lo que provoca la muerte por falta de oxígeno. El nitrógeno se ha utilizado en ocho ejecuciones en Estados Unidos —siete en Alabama y una en Luisiana. Lee estaba programado para ser la novena persona ejecutada con nitrógeno.

La jueza federal de distrito Emily Marks dictaminó el martes, después que una corte de apelaciones revocara su conclusión inicial de que el método era constitucional, que Lee había demostrado “por preponderancia de la evidencia que el protocolo constituye un castigo cruel e inusual en violación de la Octava Enmienda”.

La Corte Federal de Apelaciones del 11mo Circuito, en una decisión de 2-1 la noche del miércoles, rechazó la solicitud de Alabama de suspender el fallo. La corte había señalado antes que los tres minutos que podría tardar un recluso en perder la conciencia constituyen un lapso “intolerable”, “dado el sufrimiento que probablemente ocurrirá bajo el protocolo de hipoxia por nitrógeno de Alabama”.

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Durante las ejecuciones previas con nitrógeno en Alabama, los reclusos se sacudieron, tiraron de las sujeciones y mostraron una respiración trabajosa. En la última ejecución del estado con gas nitrógeno, transcurrieron 30 minutos entre el momento en que Anthony Boyd mostró señales de verse afectado por el gas y el momento en que funcionarios estatales cerraron la cortina de la sala de observación para indicar que la ejecución había concluido.

El estado ha sostenido que el método es constitucional y no causa más sufrimiento que otros métodos de ejecución.

Los abogados de Lee afirmaron que Alabama intenta seguir adelante con un método de ejecución que los tribunales han considerado inconstitucional. Sus simpatizantes han instado a la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, a conmutar su condena a cadena perpetua, que es la sentencia que los jurados en su juicio habían recomendado.

“El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, quiere ejecutar a Jeffery Lee bajo una sentencia de muerte que el jurado rechazó, utilizando un método de gas nitrógeno que dos tribunales federales han declarado inconstitucional”, indicaron los abogados de Lee en un comunicado el miércoles. “Esta ejecución simplemente tiene demasiadas fallas como para seguir adelante”.

Agregaron: “Seguimos con la esperanza de que la gobernadora Ivey intervenga”.

Un jurado condenó a Lee por dos cargos de asesinato capital por matar a Jimmy Ellis y Elaine Thompson cuando robaba una casa de empeño el 12 de diciembre de 1998. Los fiscales dijeron que Lee entró en Jimmy’s Pawnshop con una escopeta recortada y disparó contra Ellis, el dueño del negocio, y Thompson, una empleada de la tienda.

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Un jurado votó 7-5 que Lee debía recibir una sentencia de cadena perpetua. Sin embargo, un juez anuló esa recomendación y condenó a Lee a muerte. Alabama puso fin en 2017 a la práctica de anulación judicial y ya no permite que un juez ignore la decisión del jurado sobre la sentencia en casos de pena de muerte.

El autor superventas John Grisham pidió a la gobernadora Kay Ivey que respete la decisión del jurado y conmute la condena de Lee a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“La práctica de que un juez anule la decisión de un jurado fue declarada inconstitucional y tan indefendible que el propio Alabama la abolió en 2017”, señaló Grisham en un comunicado. “El jurado de Jeffery Lee tomó su decisión, y la Legislatura de Alabama más tarde coincidió en que los jurados, no los jueces, deben decidir las sentencias de vida o muerte”.

Marks no impidió que el estado use sus otros métodos de ejecución autorizados, la inyección letal y la silla eléctrica. Sin embargo, no está claro si el estado podría cambiar rápidamente de método.