NUEVA YORK. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, insistió el miércoles en que no va a abandonar su campaña de reelección tras los informes de que se le había ofrecido un puesto en el gobierno federal.

Según una persona familiarizada con esas conversaciones, intermediarios de la administración Trump se pusieron recientemente en contacto con personas cercanas a Adams, demócrata, para discutir si estaría dispuesto a abandonar su campaña de reelección para aceptar un puesto federal.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido al carácter privado de esas conversaciones.

No estaba claro hasta qué punto habían avanzado esas conversaciones, pero a medida que se multiplicaban los informes de los medios de comunicación al respecto, Adams insistió en entrevistas y a través de un portavoz que no tenía intención de abandonar la contienda contra el candidato demócrata Zohran Mamdani, el exgobernador Andrew Cuomo y el candidato republicano Curtis Sliwa.

“El alcalde Adams no se ha reunido con Donald Trump, no crean los rumores. No va a abandonar la carrera”, dijo el portavoz de su campaña, Todd Shapiro.

Después de que Mamdani arrasara en las primarias demócratas, a las que Adams no se presentó, algunos expertos sugirieron que el socialista democrático de 33 años podría ser imbatible en las elecciones generales a menos que Cuomo o Adams se retiraran.

Durante una serie de entrevistas televisivas en las que tenía la intención de hablar sobre sus esfuerzos para combatir la delincuencia en la ciudad, Adams se defendió de la idea de que pudiera abandonar la carrera.

“Si hay algún cambio en esta carrera, lo anunciaré”, dijo Adams a Fox 5. “En este momento, seguimos adelante para hacer lo siguiente: en primer lugar, servir a esta ciudad como lo estamos haciendo actualmente, haciendo un trabajo excelente. Y esperamos con interés la reelección”.

Después de pasar el martes en Florida tras cumplir 65 años, se le preguntó a Adams si se había reunido con alguien de la administración Trump mientras estaba allí. El alcalde solo dijo que “se reunió con varias figuras políticas”, entre ellas el alcalde republicano de Miami.

“Me reuní con varias figuras políticas en Florida”, declaró a PIX11, y añadió que el viaje tenía como objetivo “tratar algunos asuntos personales”.

En esa entrevista, Adams rechazó las preguntas sobre si abandonaría la carrera, pero añadió: “Nunca he tenido problemas para encontrar trabajo durante mis transiciones”.

Más tarde, el miércoles, Adams reiteró en una rueda de prensa no relacionada con el tema que sigue presentándose a la reelección y que no fue a Florida a “buscar trabajo”, añadiendo que a menudo recibe ofertas de trabajo de juntas directivas, instituciones educativas y otras personas que han quedado impresionadas con lo que ha hecho por la ciudad.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a un mensaje en el que se le pedía una declaración el miércoles por la noche.

Mamdani celebró una rueda de prensa en Manhattan el miércoles y calificó las informaciones de “una afrenta a la democracia”.

“Sabemos que esta ciudad decidirá su propio futuro. Y sabemos que son los neoyorquinos a quienes recurriremos para tomar esa decisión en noviembre, no la Casa Blanca en Washington D. C.”, afirmó.

Adams había abandonado previamente las primarias demócratas después de ser acusado en un caso federal de corrupción. La administración Trump logró que se retiraran los cargos para que el alcalde pudiera ayudar mejor con la agenda migratoria del presidente, lo que liberó a Adams para presentarse como independiente en las elecciones generales, pero no ha ayudado a su imagen en una ciudad abrumadoramente demócrata.

Un portavoz de Cuomo, que ahora se presenta como candidato independiente, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.