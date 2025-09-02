Nueva York. El exalcalde de Nueva York Bill de Blasio respaldó este martes en varios medios al candidato demócrata Zohran Mamdani, en la contienda por la alcaldía, convirtiéndose en el apoyo más significativo conseguido hasta la fecha por Mamdani, quien lidera todas las encuestas de opinión.

“Necesitamos a Zohran Mamdani como alcalde porque tiene las ideas correctas y porque las puede llevar a cabo”, anotó hoy De Blasio en un artículo de opinión en el New York Daily News.

En este sentido, el exalcalde -que ejerció dos mandatos, de 2014 a 2021- dijo que la Gran Manzana necesita al nuevo candidato porque la Nueva York actual excluye en la práctica a la clase trabajadora, que es la que “mantiene en funcionamiento” la maquinaria de la ciudad.

En una entrevista con MSNBC, De Blasio recalcó que la razón por la que Mamdani ganó las primarias es porque tenía un mensaje directo para la clase trabajadora.

“Habla de autobuses gratuitos, algo que está funcionando en todo el país; es hora de implementarlo en la ciudad de Nueva York, para ahorrar dinero a la gente”, puso como ejemplo De Blasio.

Otras de las propuestas de Mamdani, un joven de 33 años nacido en Uganda pero criado en Nueva York (y nacionalizado estadounidense), son la congelación de alquileres y las guarderías gratuitas.

En las elecciones de este noviembre, Mamdani se enfrentará al actual alcalde demócrata, Eric Adams, así como al exgobernador demócrata, Andrew Cuomo -ambos procedentes del Partido Demócrata pero que se presentan como independientes-, al candidato republicano, Curtis Sliwa, y al abogado Jim Walde, entre otros.

En las elecciones de 2021, De Blasio apoyó a Adams, quien cosecha hasta el momento apoyos de un solo dígito en las encuestas electorales, manchado en su caso por varios episodios de corrupción. Con respecto a Cuomo, De Blasio mantuvo durante la coexistencia de ambos -uno como gobernador estatal y otro como alcalde- una rivalidad pública y notoria.