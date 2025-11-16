El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) emitió alertas de clima invernal del 15 al 17 de noviembre de 2025, afectando amplias zonas de Nueva York, Vermont y Nuevo Hampshire.

La previsión de lluvias heladas y acumulaciones leves de nieve ha activado protocolos preventivos, ya que se espera que las condiciones compliquen los desplazamientos de cientos de miles de residentes y viajeros.

El riesgo de la lluvia helada

La principal preocupación de las autoridades meteorológicas es la lluvia helada, un fenómeno capaz de formar películas delgadas de hielo sobre superficies como carreteras, puentes y aceras.

El NWS advierte que esto incrementa la posibilidad de accidentes viales y caídas.

Además, la acumulación de hielo, incluso ligera, puede tener consecuencias en la infraestructura. El peso del hielo en árboles y tendidos eléctricos eleva el riesgo de cortes de energía. Este evento marca uno de los primeros desafíos de la temporada de invierno boreal para la región nororiental de Estados Unidos, llamando la atención en vísperas del período de viajes por festividades.

Zonas y horarios de la advertencia de nieve y lluvia helada

Las advertencias vigentes del NWS abarcan desde la tarde del sábado 15 de noviembre hasta las primeras horas del domingo 16. El periodo de mayor riesgo se concentra durante la noche y la madrugada. En algunos sectores de Vermont, las alertas se mantienen activas hasta las 07:00 del domingo.

Las zonas específicas bajo advertencia incluyen:

En Nueva York: Los informes de la oficina de Albany del NWS se centran en los condados de Hamilton, Warren y Fulton. Se proyectan acumulaciones de hielo de hasta 2.5 milímetros y hasta 2,5 centímetros de nieve en localidades como Bolton Landing y Caroga Lake.

Los informes de la oficina de Albany del NWS se centran en los condados de Hamilton, Warren y Fulton. Se proyectan acumulaciones de hielo de hasta 2.5 milímetros y hasta 2,5 centímetros de nieve en localidades como Bolton Landing y Caroga Lake. En Vermont: La oficina de Burlington incorpora los condados de Franklin, Clinton y Essex, donde se advierte una acumulación de hasta 5 milímetros de hielo.

La oficina de Burlington incorpora los condados de Franklin, Clinton y Essex, donde se advierte una acumulación de hasta 5 milímetros de hielo. En Nuevo Hampshire: La oficina de Gray (Maine) emitió avisos para los condados de Carroll, Grafton y Coos, abarcando ciudades como Conway y Woodstock.

Qué medidas recomiendan las autoridades

Las principales agencias, incluidas la NOAA y el NWS, han informado una serie de recomendaciones para enfrentar estas condiciones y minimizar riesgos:

Adaptar la velocidad y el modo de manejo al estado de las rutas.

Mantener los vehículos equipados con cadenas, materiales antideslizantes, mantas y alimentos básicos.

Tomar precauciones extra al caminar sobre aceras, rampas o zonas en sombra, que pueden estar resbaladizas.

Revisar los reportes meteorológicos más recientes antes de salir.

Posponer viajes no urgentes y, de ser posible, evitar los trayectos nocturnos.

El Departamento de Transporte de Nueva York y la Agencia de Manejo de Emergencias de Vermont confirmaron la distribución de sal y agentes anti-hielo en rutas y accesos prioritarios. Las cuadrillas estatales permanecen en alerta para responder ante caídas de ramas o interrupciones del tendido eléctrico.