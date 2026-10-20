El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos en Oriente Medio a extremar las precauciones ante el complejo panorama de seguridad y advirtió que Irán o grupos aliados podrían atacar a estadounidenses o intereses estadounidenses en distintas partes del mundo.

La advertencia fue divulgada este lunes por la Oficina de Asuntos Consulares, que señaló que las hostilidades en la región podrían intensificarse rápidamente y extenderse más allá de las zonas donde se han registrado los enfrentamientos.

En su comunicación, el Departamento de Estado mencionó las acciones de los hutíes, respaldados por Irán, contra Arabia Saudí, incluidos ataques a aeropuertos civiles y otras infraestructuras críticas que han causado víctimas civiles y alteraciones en los viajes, según declaraciones recogidas por ABC News.

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La alerta se produce en medio de nuevas tensiones regionales y cambios en la estructura militar iraní.

Irán nombra a un nuevo ministro de Defensa

El Parlamento de Irán aprobó el domingo el nombramiento de Mehrdad Ajlaqi como ministro de Defensa, en sustitución de Aziz Nasirzadeh, quien murió durante los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, según informó la agencia EFE.

De acuerdo con la agencia estatal IRNA, Ajlaqi recibió el respaldo de 237 de los 277 legisladores presentes en una sesión virtual. Tras la muerte de Nasirzadeh, el general Mayid Ibn Al Reza había asumido el cargo de manera interina.

Ajlaqi es un especialista vinculado a la industria iraní de misiles y ha sido objeto de sanciones occidentales.

Advertencia sobre la bomba estadounidense

Luego de su ratificación, el nuevo ministro se refirió a la bomba estadounidense GBU-43/B, conocida como la “madre de todas las bombas”, en respuesta a las advertencias del presidente Donald Trump sobre posibles acciones contra instalaciones nucleares iraníes.

Ajlaqi afirmó que Irán había tomado medidas ante la posibilidad de un ataque y lanzó una advertencia a Washington sobre las consecuencias que podrían enfrentar las tropas estadounidenses en la región.

“Trump debería preocuparse por sacar a sus tropas de nuestra región sanas y salvas”, expresó el funcionario. También advirtió que una ofensiva estadounidense podría provocar bajas militares.

Las declaraciones se producen mientras Washington mantiene sus advertencias sobre Irán y el Departamento de Estado pide a sus ciudadanos que permanezcan atentos a la evolución de la situación de seguridad.