New Hampshire. Un alguacil de New Hampshire fue arrestado y acusado de ocho delitos graves como parte de una investigación sobre uso indebido de las tarjetas de crédito del condado, anunció el jueves el fiscal general del estado.

El alguacil del condado de Strafford, Mark Brave, quien hizo campaña en 2020 para ser el único alguacil negro del estado, está acusado de un cargo de robo por engaño, por robar alrededor de $ 19,000 en fondos del condado al presentar reembolsos por gastos personales con justificaciones falsas, dos cargos de falsificación de evidencia física y cinco cargos de perjurio por mentir en su testimonio ante el Gran Jurado del Condado de Strafford, dijo el fiscal general John Formella.

“La decisión de acusar a un funcionario constitucional electo no se toma a la ligera y no es un lugar en el que queramos estar nunca. Sin embargo, ninguna persona está por encima de la ley y las pruebas de este caso requieren las medidas que estamos tomando hoy”, dijo el fiscal general.

Brave insistió en que no ha hecho nada malo y que luchará contra los cargos.

“No voy a dimitir porque crea que esto es injusto. Es sólo un ataque político contra mí”, declaró Brave a The Associated Press.

“Los comisarios querían que dimitiera desde el principio. Sé que no soy culpable de nada y me niego a dar a los comisarios lo que querían desde el principio”.

Formella afirmó que Brave presentó numerosas justificaciones falsas para reembolsos “como la asistencia a conferencias y reuniones a las que no asistió, que no existían y para organizaciones que no existían”, dijo.

Una de las acusaciones de perjurio se refería a una empleada que viajó a Florida con Brave y dijo que se alojó con su familia, pero más tarde admitió ante el gran jurado que se alojó con él en la habitación de hotel de Brave, lo que éste negó ante el gran jurado. Brave también está acusado de mentir sobre los viajes a Maryland, diciendo que tenía previsto reunirse con el congresista Chris Pappas, pero que Pappas lo canceló y le regaló una bandera que ondeaba sobre el capitolio de EE.UU.

“Los archivos de la oficina del congresista indican que nunca se programó tal reunión ni se hizo tal regalo”, declaró Formella. “Más bien, según la investigación, en este viaje el sheriff Brave se habría reunido en realidad con una amante que vivía en la zona”.

Brave también está acusado de mentir al gran jurado sobre una cena crucero y estancia en hotel en Boston, diciendo que compró los billetes por adelantado para él y un diputado para asistir a una recaudación de fondos de caridad cuando la investigación mostró que Brave supuestamente compró los billetes el mismo día que el crucero para él y otro amante, dijo Formella.

La investigación continúa.

Brave publicó en Facebook a primera hora del día que se había entregado para que le hicieran fotos y le tomaran las huellas dactilares. Fue puesto en libertad bajo fianza. Se espera que Brave sea procesado dentro de unos días.

“Seguiré sirviendo al pueblo del condado de Strafford lo mejor que pueda y compareceré ante un jurado de mis iguales”, escribió.