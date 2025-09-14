Una onda tropical en el Atlántico pudiera convertirse en una depresión esta semana, anunció el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) la mañana del domingo.

Al momento, el sistema no representa peligro para el Caribe, ni para Puerto Rico.

"Una onda tropical sobre el Atlántico tropical oriental está produciendo una gran área de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas. Aunque se espera que el aire seco y estable limite el desarrollo durante los próximos dos días, se anticipa un desarrollo gradual a partir de entonces, y es probable que se forme una depresión tropical durante la parte media a última de esta semana a medida que el sistema se mueve a lo este-noroeste a de 10 a 15 mph", indicó el NHC en su boletín sobre la perspectiva del trópico de las 8:00 de la mañana del domingo.

Al momento, el disturbio tiene un 70% de posibilidad de desarrollo en siete días.