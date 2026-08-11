El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene bajo vigilancia dos sistemas en el Atlántico tropical, uno de los cuales presenta condiciones cada vez más favorables para convertirse en una depresión tropical durante los próximos días.

De acuerdo con el boletín emitido a las 8:00 p.m. del lunes 10 de agosto, el sistema con mayor potencial se encuentra en el Atlántico tropical central, mientras que una segunda onda tropical es observada al este de las Antillas Menores.

Sistema con 70% de probabilidad de desarrollo

Un área de baja presión localizada aproximadamente a 500 millas al suroeste de las Islas de Cabo Verde está generando una extensa zona de lluvias y tormentas eléctricas.

PUBLICIDAD

El NHC anticipa que las condiciones atmosféricas se tornen progresivamente más favorables para su desarrollo durante los próximos uno o dos días.

Según los pronósticos, el sistema podría organizarse lo suficiente como para convertirse en una depresión tropical durante la segunda mitad de esta semana.

La baja presión se desplaza hacia el oeste a oeste-noroeste a través del Atlántico tropical central.

Por el momento, el NHC le asigna una probabilidad baja, de 30% de desarrollo durante las próximas 48 horas. Sin embargo, esa posibilidad aumenta considerablemente cuando se amplía el periodo de vigilancia: el sistema tiene un 70% de probabilidad de formación durante los próximos siete días.

Otra onda tropical también está bajo vigilancia

El segundo sistema se encuentra aproximadamente 900 millas al este de las Islas de Barlovento y está asociado con una onda tropical que produce lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas.

Los meteorólogos consideran posible algún desarrollo gradual hasta mediados de esta semana, mientras el sistema se mueve rápidamente hacia el oeste a través del Atlántico tropical central.

Sin embargo, las condiciones ambientales podrían volverse menos favorables a finales de esta semana, cuando la onda tropical se acerque a las Antillas Menores.

Por ahora, el NHC estima apenas un 10% de probabilidad de desarrollo durante las próximas 48 horas, una cifra que se mantiene en 10% para los próximos siete días.