Una depresión o tormenta tropical podría formarse en las próximas horas en el Golfo de México, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) en Miami, la mañana del domingo.

El disturbio, clasificado como el Invest 91L, tiene hasta un 80% de probabilidad de convertirse en una depresión en las próximas 48 horas.

“Un área de baja presión ubicada sobre el noreste del Golfo continúa mejorando y la actividad de aguaceros y tormentas eléctricas asociadas está aumentando gradualmente. Se anticipa un desarrollo gradual continuo, y es probable que se forme una depresión tropical más tarde hoy o el lunes a medida que el sistema se mueve lentamente hacia el norte o el noroeste”, indicó a las 8:00 de la mañana del domingo el NHC.

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“Las personas a lo largo de la costa norte del Golfo, desde Florida, Alabama, Mississippi y Louisiana deben monitorear el progreso de este sistema, ya que podrían ser necesarias vigilancias o avisos de tormenta tropical para porciones del área más tarde hoy. Además, se anticipa que este sistema provoque fuertes lluvias en partes de la costa norte del Golfo durante los próximos días”, explicó la agencia.

Un avión de reconocimiento de la Reserva de la Fuerza Aérea está programado para investigar el área más tarde.

La temporada de huracanes en el Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre. Este año se espera poca actividad debido a los efectos de El Niño en el área.

Al momento, solo se ha formado una tormenta en lo que va del año.