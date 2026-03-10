Cuando el COVID-19 causó estragos en la sociedad a principios de 2020, los escolares más jóvenes de hoy eran bebés o aún no habían nacido. Ahora, en sus primeros años escolares, los investigadores están empezando a ver cómo los años de la pandemia han moldeado su educación, a pesar de que muchos aún no habían pisado un aula cuando empezó.

Los alumnos de primero y segundo de primaria siguen obteniendo peores resultados que los de antes de la pandemia en las pruebas de matemáticas y lectura, según un informe publicado el martes por el grupo de evaluación e investigación educativa NWEA. Pero mientras que los resultados en matemáticas han aumentado cada año, los de lectura siguen estancados, según el informe. Los datos sugieren que la caída del rendimiento académico no se debe únicamente a la interrupción de la enseñanza. Es posible que se deban a cambios sociales más amplios.

En el fracaso de los estudiantes más jóvenes para recuperarse, “hay algo como sistémico aquí sucediendo ... dentro de las escuelas y fuera de las escuelas”, dijo Megan Kuhfeld, investigador de NWEA. “No podemos señalar una causa específica”.

Los efectos de la pandemia en el rendimiento académico de los niños mayores están bien documentados. COVID-19 obligó a los niños a abandonar las aulas y a aprender en línea. Los alumnos perdieron la oportunidad de estar cara a cara con los profesores, su salud mental se resintió por el aislamiento y su bienestar se deterioró, ya que algunas familias pasaron penurias. Algunos escolares dejaron de asistir a clase.

El gobierno federal entregó miles de millones de dólares a los distritos escolares para ayudar a los estudiantes a ponerse al día, con resultados desiguales. En 2024, las puntuaciones en lectura de los alumnos de cuarto y octavo grado continuaron descendiendo, según la Evaluación Nacional del Progreso Educativo. Los resultados en matemáticas, sin embargo, tendieron a subir.

Las pruebas para los niños más pequeños son menos comunes, por lo que el informe de la NWEA ofrece una visión de la profundidad del trastorno académico. Se basa en las evaluaciones realizadas a los alumnos en el curso 2024-25.

Las puntuaciones en matemáticas y ciencias de los alumnos de preescolar se han mantenido más o menos igual durante la pandemia. La tendencia de los alumnos de primero y segundo es la misma que la de sus compañeros de más edad. Las puntuaciones en matemáticas y lectura siguen por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, aunque las puntuaciones en matemáticas están aumentando lentamente. Las puntuaciones en lectura se han mantenido más o menos igual desde la primavera de 2021, cuando finalizaba el primer curso escolar completo de la pandemia.

No está claro qué está deprimiendo los resultados. Kuhfeld se refirió a los nuevos datos que muestran que cada vez menos padres leen a sus hijos, una actividad que se ha demostrado que estimula la alfabetización. Una encuesta realizada en 2024 a padres del Reino Unido reveló que a menos de la mitad de los niños menores de 5 años se les leía con regularidad, lo que supone un descenso de 20 puntos con respecto a una docena de años antes.

En las escuelas públicas de Minnetonka, a las afueras de Minneapolis, los responsables escolares afirman que, aunque los resultados en lectura descendieron durante la pandemia, desde entonces se han recuperado. Ahora los profesores se centran más en la fonética y evalúan periódicamente a los alumnos. Los alumnos rezagados reciben ayuda adicional en las partes de la lectura en las que tienen dificultades. Por ejemplo, a un alumno con dificultades para leer en voz alta se le puede pedir que lea a uno de sus compañeros.

Pero hay cosas que escapan al control del distrito. Durante la pandemia, dijo la superintendente asociada Amy LaDue, muchos niños pequeños estaban confinados en casa. Se perdieron actividades como ir a museos y jugar con otros niños, que son útiles para el desarrollo del lenguaje y la alfabetización. En su opinión, éste es uno de los factores que siguen perjudicando a los niños, especialmente a los de familias con bajos ingresos.

“Estos niños no estaban en la escuela cuando ocurrió la pandemia, pero (algunos) estaban... en la primera infancia y en preescolar”, dijo LaDue. “Sus oportunidades ... para tener esas experiencias fuera de su hogar que construyen habilidades de alfabetización y aplicarlas con sus compañeros probablemente se vieron afectadas porque estaban en casa”.

Además de las intervenciones en la escuela, un número creciente de estados y ciudades están invirtiendo en la educación preescolar para ayudar a los niños en la alfabetización temprana. California ha introducido la educación preescolar universal, y la ciudad de Nueva York está ampliando su programa de educación preescolar a los niños de 2 años, para que los más pequeños empiecen pronto a aprender. En Nuevo México, la guardería es gratuita para casi todas las familias.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.