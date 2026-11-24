Amazon está acelerando la expansión de su plataforma de venta de automóviles en Estados Unidos, Amazon Autos, con la incorporación de nuevas marcas y la simplificación del proceso de incorporación de nuevos concesionarios.

La plataforma, que inició sus operaciones en diciembre de 2024 con el fabricante surcoreano Hyundai como único socio automovilístico, ofrece ya vehículos de 35 marcas, según informó este lunes la publicación especializada Automotive News.

Amazon ha establecido un procedimiento de cuatro fases que permite a la mayoría de los concesionarios que cumplen los requisitos empezar a comercializar sus vehículos a través de la plataforma en aproximadamente cuatro semanas desde su registro.

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El gigante estadounidense del comercio electrónico ha ampliado también su catálogo para incluir vehículos usados y ha incorporado automóviles nuevos de marcas como Chevrolet, Jeep, Kia, Mazda y Subaru.

El modelo comercial de Amazon Autos permite a los consumidores buscar vehículos disponibles en concesionarios locales, seleccionar opciones de financiación y tramitar la compra por internet antes de recoger el automóvil en el establecimiento.

Para impulsar las ventas, Amazon ofrece hasta el 30 de noviembre tarjetas regalo de 1.500 dólares a los suscriptores de su servicio Prime que compren o contraten el arrendamiento a largo plazo de determinados vehículos nuevos a través de la plataforma.

La promoción, que se inició el 12 de noviembre, se aplica a los vehículos nuevos disponibles en la plataforma, incluidos modelos de Hyundai, Kia, Mazda, Subaru y marcas de los grupos Stellantis y General Motors.

La expansión de Amazon Autos podría aumentar la presión competitiva sobre las plataformas especializadas en la comercialización de vehículos por internet en Estados Unidos.

A diferencia de otras empresas del sector, Amazon actúa como intermediario entre los compradores y los concesionarios, que siguen siendo los vendedores y se encargan de la entrega de los vehículos.