Es posible que, para finales de año, millones de personas más puedan recibir paquetes de Amazon más pequeños y ligeros entregados por drones, según un plan anunciado este jueves por la empresa para ampliar el servicio de reparto aéreo a las zonas suburbanas de casi 500 ciudades de Estados Unidos.

Los clientes podrían recibir los envíos mediante drones en tan solo 30 minutos, según ha informado Amazon en un comunicado de prensa. Los drones pueden transportar paquetes de hasta 5 libras.

El plan intensificará la competencia entre Amazon y Walmart por ofrecer a los consumidores los plazos de entrega más rápidos. Ambos gigantes recurren a una combinación de drones y repartidores para entregar todo lo que los consumidores han pedido.

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El plan de Amazon multiplicaría por más de seis su servicio de reparto con drones en todo el país, llegando a cientos de nuevas localidades, entre las que se incluyen las áreas metropolitanas de Chicago, Atlanta, Cleveland y Boise. Los drones volarán principalmente en las afueras, lejos de los rascacielos y los principales aeropuertos, que podrían causar problemas.

Las entregas con drones están creciendo rápidamente, pero siguen siendo un factor menor

Los drones de Amazon ya han entregado cientos de miles de paquetes este año, pero, incluso tras esta expansión, los drones seguirán gestionando solo una pequeña parte de los cientos de millones de entregas de paquetes que se realizan cada año. Además de que solo pueden transportar 5 libras, los drones que fabrica Amazon se enfrentan a innumerables retos, desde la cobertura arbórea hasta el paisajismo y las piscinas hinchables, que pueden dificultar la búsqueda de una buena zona de entrega.

Además, hay que superar obstáculos normativos en todas las comunidades en las que Amazon quiere establecer sus operaciones. Las preocupaciones relacionadas con el ruido también suponen un posible problema.

«Sigue siendo un experimento. Todavía nos encontramos en una fase de prueba y aprendizaje», afirmó Sucharita Kodali, analista del sector minorista de Forrester.

La novedad de las entregas con drones puede atraer pedidos al principio

Al principio, es posible que los consumidores soliciten que se les entregue algo mediante un dron por simple curiosidad, pero no está claro con qué frecuencia seguirán utilizando el servicio, y Amazon todavía está analizando la viabilidad económica, afirmó Kodali.

El servicio será gratuito para los socios de Amazon Prime que realicen pedidos por un importe superior a 50 dólares, pero los pedidos de menor importe tendrán un coste de 2,99 dólares para los socios. Los que no sean socios pagarán 4,99 dólares por la entrega mediante dron.

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Los socios Prime disfrutan de envíos gratuitos, mientras que los que no lo son pagan una tarifa fija si el pedido es inferior a 35 dólares para el envío estándar, o de hasta 12,99 dólares para los envíos en el mismo día, cuando estén disponibles.

Kodali afirmó que los drones podrían resultar más útiles para determinados envíos ligeros que se necesitan con urgencia, como los medicamentos recetados.

DoorDash y otras empresas de reparto también están probando el uso de drones para entregar comida y otros productos.

El director ejecutivo de Amazon cree que la entrega mediante drones formará parte de la oferta

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, comunicó a los accionistas en su carta anual de abril que la empresa ha aprendido mucho gracias a las pruebas con drones realizadas en 11 emplazamientos de Arizona, Florida, Kansas, Luisiana, Míchigan, Nebraska y Texas. En cada una de estas ubicaciones, los drones despegan desde un almacén de Amazon y cubren unas 175 millas cuadradas, por lo que se necesitan varios puntos de despegue para dar servicio a una gran área metropolitana.

«Prime Air cuenta ahora con un modelo escalable, tiene previsto prestar servicio a comunidades con 30 millones de clientes para finales de año y espera entregar 500 millones de paquetes antes de que termine esta década (con el objetivo de realizar las entregas en menos de 30 minutos)», escribió Jassy.

Amazon también sigue invirtiendo en sus almacenes, en centros de distribución más pequeños y más cercanos a los clientes, y en su flota de camiones, en un contexto en el que la empresa compite por entregar los paquetes en cuestión de minutos u horas, en lugar de días.

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Amazon ya cuenta con la certificación de la Administración Federal de Aviación y la empresa ha obtenido autorizaciones especiales para hacer volar drones más allá del campo de visión de los pilotos. Amazon ha invertido en medidas de seguridad para ayudar a los drones a evitar colisiones con cualquier otro objeto en el aire mientras realizan sus entregas.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.