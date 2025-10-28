Amazon confirma el despido de 14,000 empleados
Los equipos afectados serán notificados a partir de hoy, martes.
PUBLICIDAD
Amazon recortará alrededor de 14,000 empleos corporativos, mientras el gigante minorista en línea aumenta su gasto en inteligencia artificial.
Beth Galetti, vicepresidenta senior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, afirmó en un mensaje a los empleados que “las reducciones que compartimos hoy son una continuación de este trabajo para fortalecernos aún más al reducir la burocracia, eliminar capas y reasignar recursos para asegurarnos de que estamos invirtiendo en nuestras mayores apuestas y en lo que más importa a las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes”.
En la carta se incluyó un memorando del año pasado del director general, Andy Jassy dirigido al personal de Amazon.
Los equipos e individuos afectados por los recortes de empleo serán notificados hoy, martes.