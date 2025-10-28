Amazon recortará alrededor de 14,000 empleos corporativos, mientras el gigante minorista en línea aumenta su gasto en inteligencia artificial.

Beth Galetti, vicepresidenta senior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, afirmó en un mensaje a los empleados que “las reducciones que compartimos hoy son una continuación de este trabajo para fortalecernos aún más al reducir la burocracia, eliminar capas y reasignar recursos para asegurarnos de que estamos invirtiendo en nuestras mayores apuestas y en lo que más importa a las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes”.

En la carta se incluyó un memorando del año pasado del director general, Andy Jassy dirigido al personal de Amazon.

Los equipos e individuos afectados por los recortes de empleo serán notificados hoy, martes.