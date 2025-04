NUEVA YORK. Amazon dice que no está planeando enumerar los costos arancelarios añadidos junto a los precios de los productos en su sitio - a pesar de la especulación que se extiende desde un informe que afirmaba que el gigante del comercio electrónico pronto mostraría nuevos cargos de importación, así como los encendidos comentarios de la Casa Blanca del presidente Donald Trump denunciando tal medida.

La reacción de la administración Trump parecía basarse en una mala interpretación de los planes internos que estaba considerando Amazon, en lugar de una decisión final tomada por la empresa.

E incluso esas conversaciones fueron limitadas. Sólo el servicio Haul de Amazon -su tienda de bajo coste lanzada recientemente- “consideró la idea” de incluir cargos de importación en ciertos productos, dijo el portavoz de la compañía Tim Doyle en un comunicado enviado a The Associated Press. Pero esto “nunca se aprobó y no va a ocurrir”.

A primera hora del martes, Punchbowl News había informado que Amazon planeaba empezar a mostrar qué parte del coste de cada producto derivaba de los aranceles “justo al lado” de su precio total listado, citando a una fuente anónima familiarizada con el asunto.

Aunque Amazon confirmó más tarde que no incluiría esos costes añadidos, la administración Trump se apresuró a criticar las noticias sobre la posible medida. Una fuente familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato, dijo a The Associated Press que el presidente también llamó al fundador de Amazon, Jeff Bezos, para quejarse de los planes reportados el martes por la mañana.

En una sesión informativa con periodistas a primera hora del día, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que había hablado con Trump “sobre el anuncio de Amazon” y acusó a la compañía de tomar un “acto hostil y político”. Y atacó aún más a la compañía al sugerir que era antiestadounidense.

“Amazon se ha asociado con un brazo propagandístico chino”, dijo Leavitt.

La administración pareció cambiar un poco de tono tras la declaración aclaratoria de Amazon. Howard Lutnick, Secretario de Comercio de EE.UU., escribió en una respuesta en X, la plataforma antes conocida como Twitter.

Bezos, de Amazon, fue uno del puñado de poderosos y acaudalados titanes de la tecnología que asistieron a la toma de posesión de Trump en enero, ocupando algunos de los asientos más exclusivos justo detrás del presidente. Se desconoce si su relación con Trump se ha tensado desde entonces, pero las guerras comerciales lanzadas por Trump han sumido a las empresas en la incertidumbre en todo el mundo.

Los aranceles de Trump -y las represalias en respuesta de los países objetivo, sobre todo China- amenazan con aumentar los precios tanto para los consumidores como para las empresas. Los economistas advierten de que estos impuestos a la importación elevarán los precios de una serie de bienes que los consumidores compran cada día, y provocarán una mayor presión inflacionista.

Muchos consejeros delegados y empresas han expresado su preocupación por los elevados impuestos a la importación. Algunas grandes empresas ya han subido los precios, como Temu y Shein, rivales de Amazon.

A principios de este mes, Temu y Shein comunicaron por separado, en notificaciones casi idénticas, que sus gastos operacionales habían aumentado “debido a los recientes cambios en las normas del comercio mundial y los aranceles”, y ambas anunciaron aumentos de precios que entraron en vigor el pasado viernes 25 de abril.

Temu, propiedad de la empresa china de comercio electrónico PDD Holdings, añade ahora “gastos de importación”, que al parecer han duplicado el precio de muchos artículos, aunque los disponibles en almacenes locales parecen estar exentos. Por su parte, Shein, ahora con sede en Singapur, tiene un cartel en la caja que dice: “Los aranceles están incluidos en el precio que pagas. Nunca tendrás que pagar más a la entrega”.