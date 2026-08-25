Washington. El Servicio Secreto confirmó que está al tanto de un video difundido por medios estatales iraníes que parece amenazar la vida de Barron Trump, el hijo menor del presidente Donald Trump.

“El Servicio Secreto de Estados Unidos está al tanto del video e investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza contra las personas bajo nuestra protección”, declaró en un comunicado el portavoz del Servicio Secreto, Nate Herring. ”Por razones de seguridad operativa, no comentamos asuntos de inteligencia de protección”.

Desde el asesinato en Irán del ayatolá Alí Jamenei por parte de Estados Unidos, medios iraníes han difundido en múltiples ocasiones contenido que amenaza al mandatario norteamericano y a miembros de su familia. El asesinato ocurrió al inicio de la guerra en Irán que Trump lanzó junto con Israel.

CNN informó previamente que el Servicio Secreto tenía conocimiento de la amenaza contra Barron Trump.