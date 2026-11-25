El desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy’s, que este año celebra su edición número 100, fue pospuesto hasta el sábado, anunció la empresa este miércoles en un comunicado.

El desfile comenzará ahora el sábado a las 8:30 a.m.

La histórica decisión se produce ante la llegada de una poderosa tormenta costera que impactará la zona mañana, jueves.

Las preocupaciones por la seguridad relacionadas con la tormenta, las multitudes y los globos influyeron en la determinación.

“La seguridad de nuestros participantes y espectadores es nuestra máxima prioridad. Luego de consultar detenidamente con nuestros socios municipales y agencias gubernamentales, tomamos la decisión de cambiar la fecha de la celebración debido a las condiciones meteorológicas severas que se esperan”, indicó Macy’s en una nota que recoge CNN News.

El cambio de fecha representa importantes desafíos logísticos para la organización del desfile. En el evento participan numerosas bandas musicales y otros artistas que tenían previsto presentarse el jueves y que ahora tendrán que hacer arreglos alternativos para poder participar el sábado.

Anteriormente, el desfile fue suspendido entre 1942 y 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial. Fuera de ese periodo, nunca había sido pospuesto por condiciones del tiempo.