Nueva York. Archivos gubernamentales sobre Jeffrey Epstein recién revelados por Estados Unidos provocaron la renuncia de un alto funcionario en Eslovaquia y reavivaron los exhortos en el Reino Unido para que un expríncipe comparta con las autoridades lo que sabe sobre los vínculos de Epstein con personas poderosas en todo el mundo.

Las repercusiones suceden apenas un día después que el Departamento de Justicia comenzó a publicar una enorme cantidad de archivos que ofrecen más detalles sobre las interacciones de Epstein con personas ricas y famosas tras haber cumplido una condena por delitos sexuales en Florida.

El primer ministro de Eslovaquia aceptó el sábado la dimisión de un funcionario, Miroslav Lajcak, quien una vez tuvo un mandato de un año como presidente de la Asamblea General de la ONU. Lajcak no fue acusado de irregularidades, pero dejó su cargo luego que fotos y correos electrónicos revelaran que se había reunido con Epstein en los años posteriores a su liberación de la cárcel.

Las revelaciones también han reavivado preguntas sobre si el amigo de larga data de Epstein, Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, debería cooperar con las autoridades estadounidenses que investigan a Epstein.

El primer ministro británico Keir Starmer sugirió el sábado que Mountbatten-Windsor debería decir a los investigadores estadounidenses todo lo que sabe sobre las actividades de Epstein. El expríncipe ha ignorado hasta ahora una solicitud de miembros de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para una “entrevista transcrita” sobre su “amistad de larga data” con Epstein.

El Departamento de Justicia del presidente Donald Trump indicó que publicará más de tres millones de páginas de documentos junto con más de 2,000 videos y 180,000 imágenes en virtud de una ley destinada a revelar la mayor parte del material que la agencia recopiló durante dos décadas de investigación sobre el acaudalado financiero.

Los archivos, publicados en el sitio web del Departamento de Justicia, incluyen documentos relacionados con la amistad de Epstein con Mountbatten-Windsor, y la correspondencia por correo electrónico del magnate con el exasesor de Trump, Steve Bannon, el copropietario del equipo de NFL Giants de Nueva York, Steve Tisch, y otros contactos prominentes con personas pertenecientes a círculos políticos, empresariales y filantrópicos, como los multimillonarios Elon Musk y Bill Gates.

Otros documentos presentan un vistazo a varias investigaciones, como las que llevaron a Epstein a enfrentar cargos de tráfico sexual en 2019 y a su confidente Ghislaine Maxwell en 2021, y de una pesquisa anterior donde se encontró evidencia de que Epstein se relacionaba con menores, pero nunca se presentaron cargos federales.

Renuncia funcionario eslovaco

Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, dijo el sábado que había aceptado la dimisión de Lajcak, su asesor de seguridad nacional.

Lajcak, exministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia, no ha sido acusado de ninguna irregularidad, pero los correos electrónicos mostraron que Epstein lo había invitado a cenar y a otras reuniones en 2018.

Los registros también incluyen un correo electrónico de marzo de 2018 de la oficina de Epstein a la exasesora general de la Casa Blanca de Obama, Kathy Ruemmler, invitándola a una reunión con Epstein, Lajcak y Bannon, el activista conservador que fue estratega de la Casa Blanca de Trump en 2017.

Lajcak dijo que sus contactos con Epstein eran parte de sus deberes diplomáticos. La presión para su destitución aumentó por parte de partidos de oposición y un socio nacionalista en la coalición gobernante de Fico.

Borrador de acusación detalla los abusos de Epstein

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) comenzó a investigar al multimillonario en julio de 2006 y los agentes esperaban que fuera acusado en mayo de 2007, según los nuevos registros publicados. Un fiscal redactó una propuesta o borrador de acusación luego que varias menores declararon ante la policía y el FBI que les habían pagado para dar masajes sexualizados a Epstein.

En el borrador, incluido en el más reciente lote de documentos, se indica que los fiscales se preparaban para acusar no sólo a Epstein sino también a tres personas que trabajaban para él como asistentes personales.

Según las notas de entrevistas publicadas el viernes, un empleado de la propiedad de Epstein en Florida le dijo al FBI en 2007 que el financiero le pidió una vez que comprara flores y las entregara a una estudiante de la escuela secundaria Royal Palm Beach para conmemorar su actuación en una obra escolar.

El empleado, cuyo nombre fue tachado, dijo que algunas de sus tareas incluían abanicar billetes de $100 en una mesa cerca de la cama de Epstein, colocar un arma entre los colchones en su dormitorio y limpiar después de los frecuentes masajes de Epstein con jóvenes, lo que incluía deshacerse de condones usados.

Finalmente, Alexander Acosta, el fiscal federal en Miami en ese momento, aprobó un acuerdo que le permitió a Epstein evitar el enjuiciamiento federal. El magnate se declaró culpable de un cargo estatal de solicitar prostitución a una persona menor de 18 años y recibió una sentencia de 18 meses de prisión. Acosta fue el primer secretario de trabajo de Trump en su mandato anterior.

Epstein ofrece organizar una cita para príncipe Andrés

Los registros tienen miles de referencias a Trump, incluidos correos electrónicos en los que Epstein y otras personas compartían artículos noticiosos sobre él, comentaban sobre sus políticas o la política en general, o chismorreaban sobre él y su familia.

El nombre de Mountbatten-Windsor aparece al menos varios cientos de veces, incluidos en correos electrónicos privados de Epstein. En un intercambio de 2010, Epstein parecía organizarle una cita.

“Tengo una amiga con la que creo que disfrutarías cenar”, escribió Epstein.

Mountbatten-Windsor respondió que “estaría encantado de verla”.

Epstein, cuyos correos electrónicos a menudo contienen errores tipográficos, escribió más tarde en el intercambio: “Ella 26, rusa, inteligente, hermosa, confiable y sí, tiene tu correo electrónico”.

Preocupaciones sobre cómo el Departamento de Justicia manejó los registros

El Departamento de Justicia enfrenta críticas sobre cómo manejó la última divulgación.

Un grupo de acusadores de Epstein dijo en un comunicado que los nuevos documentos facilitaban demasiado la identificación de quienes él abusó, pero no de quienes podrían haber estado involucrados en la actividad criminal de Epstein.

“Como sobrevivientes, nunca deberíamos ser los nombrados, escrutados y retraumatizados mientras los facilitadores de Epstein continúan beneficiándose del secreto”, decía.

Por su parte, el congresista de Maryland, Jamie Raskin, el principal demócrata en la Comisión Comité Judicial de la Cámara de Representantes, presionó al Departamento para que permita a los legisladores revisar versiones sin censura de los archivos tan pronto como el domingo. Dijo en un comunicado que el Congreso debe evaluar si las redacciones eran legales o protegían indebidamente a las personas del escrutinio.

Los funcionarios del Departamento han reconocido que muchos registros en sus archivos son duplicados, y estaba claro a partir de los documentos que los revisores tomaron diferentes grados de cuidado o ejercieron diferentes estándares al tachar nombres y otra información identificativa.

Hubo múltiples documentos donde un nombre quedó expuesto en una copia, pero tachado en otra.

Vínculos de Epstein con poderosos a la vista

Los registros publicados reforzaron que Epstein era, al menos antes de tener problemas legales, amigo de Trump y del expresidente Bill Clinton. Ninguna de las víctimas de Epstein que ha salido a la luz ha acusado a Trump, un republicano, o a Clinton, un demócrata, de irregularidades. Ambos dijeron que no tenían conocimiento de que Epstein estuviera abusando de menores.

Epstein se suicidó en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado.

En 2021, un jurado federal de Nueva York condenó a Maxwell, una socialité británica, por tráfico sexual por ayudar a reclutar a algunas de sus víctimas menores de edad. Actualmente, cumple una sentencia de prisión de 20 años.

Los fiscales federales nunca acusaron a nadie más en relación con el abuso de Epstein. Una de las víctimas, Virginia Roberts Giuffre, demandó a Mountbatten-Windsor, diciendo que tuvo encuentros sexuales con él a partir de los 17 años. El ahora expríncipe negó haber tenido relaciones sexuales con Giuffre, pero resolvió su demanda por una suma no revelada.

Giuffre se suicidó el año pasado a los 41 años.