El conductor de la iglesia Ministerio Internacional Jesús El Salvador en Miami fue acusado de múltiples delitos de conducta sexual inapropiada contra una menor de 13 años.

La Policía de Miami arrestó a Elvin Daniel Ortiz, de 23 años, quien permanece tras las rejas sin derecho a fianza. De acuerdo con el informe oficial, que cita Telemundo 51, el joven enfrenta al menos ocho cargos que incluyen explotación infantil, seducir a una menor de edad y otros delitos relacionados, todos vinculados a una niña a la que transportaba desde su hogar hasta la iglesia donde ella tomaba clases de lunes a viernes entre las 6 y 10 de la noche.

El arresto se concretó por detectives de la Unidad de Crímenes en Internet contra Niños luego de que la madre de la menor denunciara, el pasado 3 de noviembre, la existencia de mensajes inapropiados entre su hija y el conductor, intercambiados a través de la aplicación de WhatsApp. Según el reporte, Ortiz conoció a la víctima el año pasado mientras la transportaba junto a otros menores, y en algún momento intercambiaron números telefónicos, lo que derivó en comunicaciones indebidas.

El reporte señala que el sospechoso primero preguntó a la menor si era “virgen” y posteriormente le enviaba y solicitaba fotos de carácter sensual.

Las autoridades indicaron que las alegaciones son “extremadamente alarmantes”, pues los detectives encontraron evidencia de fotografías, videos y hasta videollamadas de naturaleza sexual.

Ortiz, que tiene un caso migratorio pendiente, permanece detenido.