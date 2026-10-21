La alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, de ascendencia puertorriqueña, fue arrestada esta mañana por cargos estatales de hurto mayor y participación en un esquema organizado para defraudar, informó el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

15 Fotos Enfrenta varios cargos estatales, entre ellos, por esquema organizado para defraudar.

Uthmeier anunció el arresto en las redes sociales.

This morning, we arrested Kissimmee mayor Jackie Espinosa and are charging her with Grand Theft and Organized Scheme to Defraud. We will be holding a press conference at 2pm at our Orlando office with CFO Ingoglia and FDLE Commissioner Keefe to provide more information. — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) October 21, 2026

“Esta mañana arrestamos a la alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, y la acusamos de hurto mayor y de participar en un esquema organizado para defraudar. Ofreceremos una conferencia de prensa a las 2:00 p.m. en nuestra oficina de Orlando, junto al director financiero Ingoglia y al comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), Keefe, para ofrecer más información”, detalló el funcionario.

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This morning my team, along with @fdlepio, arrested the Mayor of Kissimmee for abusing her office for personal gain. I am proud of the outstanding work that my auditing team and Criminal Investigations Division did to uncover the alleged misuse of taxpayer dollars and to ensure that Jackie Espinosa’s corruption did not go without recourse. See you at 2pm with more info with @AGJamesUthmeier — Blaise Ingoglia (@GovGoneWild) October 21, 2026

La ficha de la cárcel del condado de Osceola identifica a la alcaldesa como Eva Jacqulyn Espinosa y registra dos cargos: hurto mayor por una cantidad superior a $20,000 e inferior a $100,000, y fraude para obtener bienes o propiedades.

La ficha de la cárcel del condado de Osceola identifica a la alcaldesa como Eva Jacqulyn Espinosa y registra dos cargos: hurto mayor por una cantidad superior a $20,000 e inferior a $100,000, y fraude para obtener bienes o propiedades. ( Osceola County Jail )

La defensa de Espinosa, en declaraciones recogidas por WESH 2 News, sostuvo que la alcaldesa mantiene su inocencia y aseguró que impugnará los cargos en los tribunales.

“La fiscalía debe demostrar que la alcaldesa actuó con intención delictiva. Sostenemos firmemente que no lo hizo. Existe una diferencia fundamental entre una presunta violación ética y un delito penal. El Estado no puede convertir una en el otro sin probar cada elemento de un delito más allá de toda duda razonable”, manifestó la defensa.

Según reportó la cadena, el arresto ocurre tras meses de cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos durante la administración de Espinosa.

Un fiscal especial encontró causa probable a principios de año para iniciar un proceso de destitución por presuntamente retener fondos públicos y no divulgar sus intereses personales, en alegaciones relacionadas con la distribución de $50,000 en ayudas a pequeños negocios vinculados con la alcaldesa y su familia, indicó WESH.

Jackie Espinosa fue electa como alcaldesa de Kissimmee en noviembre de 2024. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

Espinosa fue electa como alcaldesa de Kissimmee en noviembre de 2024, aunque reside en la ciudad desde 1991, cuando se mudó desde Nueva Jersey junto a su familia en busca de mejores oportunidades y una mejor calidad de vida, según su biografía publicada en la página web de la Kissimmee Utility Authority.

La alcaldesa es empresaria de bienes raíces, propietaria del restaurante Matador y de un edificio de oficinas, Plaza Espinosa, según El Nuevo Día.

Kissimmee es una de las ciudades de Florida con mayor concentración de puertorriqueños.