Una mujer fue arrestada tras presuntamente provocar un accidente en el que su hija murió y otros tres menores resultaron heridos.

El caso ocurrió en el área recreativa Jim Creek, en Alaska, donde presuntamente Hannah Lebel conducía un vehículo todoterreno durante una salida familiar. Según la investigación, la mujer llevaba a bordo a cuatro menores cuando el vehículo se volcó.

Se alega que Lebel realizaba maniobras para provocar que el agua salpicara a los niños mientras transitaba por el área. Dos de los menores eran sus hijos, incluyendo una niña de 10 años que falleció en el lugar. Los otros dos eran amigos de la familia.

Según indicó el portavoz de la Policía Estatal de Alaska, Austin McDaniel, en declaraciones escritas al medio Anchorage Daily News, durante la investigación los agentes observaron que Lebel mostraba “señales de incapacidad” y encontraron envases de alcohol vacíos en la escena.

La mujer fue arrestada y enfrenta cargos que incluyen homicidio por negligencia criminal, homicidio involuntario y conducir bajo los efectos del alcohol.