Una mujer de 32 años fue arrestada en White Plains, Nueva York, tras ser acusada de abandonar a su bebé recién nacido en el baño de empleados de un supermercado, donde el menor permaneció durante unas siete horas antes de ser encontrado con vida.

El caso ocurrió en un establecimiento ShopRite ubicado en el complejo City Center de White Plains, en el condado de Westchester. Según informó el Departamento de Seguridad Pública de White Plains, la mujer presuntamente dio a luz alrededor de las 11:00 p.m. del sábado y luego dejó al bebé en el baño destinado al personal.

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El domingo por la mañana, otro empleado descubrió al bebé y llamó de inmediato al 911. Paramédicos y agentes respondieron rápidamente y trasladaron al recién nacido al Hospital de White Plains, donde permanece en condición estable.

Las autoridades indicaron que la madre también recibe atención médica y se encuentra estable mientras permanece bajo custodia policial. La Fiscalía del condado de Westchester trabaja junto con los investigadores para determinar los cargos que enfrentará por presunto abandono de menores.

La policía confirmó que procesó múltiples escenas relacionadas con la investigación y continúa entrevistando a testigos para esclarecer lo ocurrido. Además, los Servicios de Protección Infantil del condado de Westchester asumieron la custodia y el cuidado del recién nacido mientras avanza el proceso.

Tras el incidente, las autoridades recordaron que el estado de Nueva York cuenta con la ley Safe Haven o Refugio Seguro, que permite entregar de forma segura y anónima a un bebé de hasta 30 días de nacido en un hospital, una estación de bomberos o una comisaría, siempre que se haga con la intención de proteger su bienestar y se notifique al personal correspondiente.

La investigación permanece abierta y la policía pidió a cualquier persona con información sobre el caso que se comunique con el Departamento de Policía de White Plains.