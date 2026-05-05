Un agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos fue arrestado tras ser sorprendido masturbándose en el pasillo del hotel donde se hospedaba en Miami, luego que acosara a varios huéspedes de la hospedería, según reseñó Fox Miami.

El oficial, que no estaba en servicio al momento de los hechos, fue identificado como John Spillman, de 33 años. La Oficina del Sheriff de Miami Dade informó que Spillman fue acusado de exhibicionismo y actualmente se encuentra en prisión.

El Servicio Secreto informó que Spillman, natural de Texas pero residente de Washington D.C., viajo a Florida como parte de un contingente de agentes que prestaría servicios de seguridad en el hotel Trump National Doral, durante la visita del mandatario para el campeonato de Golf PGA Cadillac que se celebró este fin de semana. El agente se hospedaba en el hotel DoubleTree by Hilton Miami Ariport & Convention Center, donde tuvo lugar el incidente la noche del domingo.

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Se alega que Spillman persiguió a varios huéspedes por el vestíbulo del hotel, hasta que se encerraron en sus habitaciones “porque temían por sus vidas”, según declaró una de las víctimas a la Policía. Según el relato de los inquilinos, tras encerrarse, vieron al acusado masturbándose junto a su habitación de hotel.

Uno de los huéspedes alertó a la seguridad de la hospedería, tras lo que los oficiales de seguridad sorprendieron al agente “con los pantalones abajo”, en pleno acto, en el sexto piso.

El jefe de la división Uniformada del Servicio Secreto, Richard Macauley, emitió un comunicado en el que catalogó las actuaciones de Spillman como “inaceptable y contrasta fuertemente con la profesionalidad e integridad que exijo de nuestro personal”. Añadió que la asignación de Spillman concluyó el domingo, por lo que al momento de su arresto en horas de la madrugada del lunes, se encontraba fuera de servicio.

Spillman fue suspendido de sus funciones mientras el Servicio Secreto realiza una investigación interna sobre su conducta. El lunes compareció ante un juez quien le impuso una fianza de $1,000 y fue ingresado a prisión. El martes en la mañana nadie había pagado su fianza.